A nyugdíjasok számára bejelentett jó hír nem könyöradomány – ahogyan azt sokan megfogalmazták –, hanem olyan juttatás, amellyel a kormány elismeri azt a hosszú életutat és fáradságos munkát, amelyet a mostani nyugdíjasok aktív éveik alatt végeztek, és aminek köszönhető, hogy a mai fiatalok élete az övékénél könnyebb – fogalmazott a sajtótájékoztatón a vármegyei közgyűlés elnöke a 13. havi nyugdíj újbóli bevezetése kapcsán. Hozzátette, ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy a háborús helyzet és a brüsszeli szankciós politika törékennyé tette a magyar gazdaságot is.

Molnár Krisztián arra is rámutatott, hogy a magyar nyugdíjasok 2009-ben 100 milliárd, 2010-ben – a kormányváltásig – pedig 280 milliárd forinttal kaptak kevesebbet. Ezt követően azonban megfordult a trend és a nyugdíjak emelkedni kezdtek. 2010-ben az átlagnyugdíj 97 ezer forint volt, míg idén év elején már 208 ezer 300 forint.

A 13. havi nyugdíjak kifizetése a februári járandósággal együtt érkezik, már a 15 százalékkal megemelt összegben – hangzott el péntek délelőtt a vármegyeháza elnöki irodájában. Az elnök azt is hozzátette, a kormány továbbra is tartja azt a vállalását, hogy novemberben újbóli nyugdíjkorrekcióra kerül sor, amennyiben nyár végén úgy látják, az éves infláció meghaladja a 15 százalékot. Megmarad a nyugdíjprémium is: plusz kifizetésekre kerül sor, amennyiben a gazdaság növekedése meghaladja a 3,5 százalékot. Ez eddig öt alkalommal történt meg az elmúlt évek során, emelte ki Molnár Krisztián.

A 13. havi nyugdíjak utalása a február 10-i nappal kezdődik.