A farsang jegyében idén is véradást szervez a Munkásművelődési Központ. Nem győzzük hangsúlyozni ennek a jótékony cselekedetnek a fontosságát, annál is inkább, mert egyetlen véradással akár három élet is megmenthető. Az eseményre minden segítő­szándékú embert szeretettel várnak február 23-án, csütörtökön, 14–18 óra között az MMK-ban.