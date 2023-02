Nagy szükség volt már az új vízelvezető rendszerre, amit most ki is épített Rácalmás önkormányzata. Egy-egy nagyobb esőzés esetén jelentős problémákat okozott a csapadékvíz elvezetése, mivel a korábbi rendszer nem bírta már a terhelést. Rácalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint most a Martinász utca elején, a Radnóti térnél három méteres mélységben építettek ki új vízelvezető rendszert, ami a csapadékvíz mellett a drének által, a talajból összegyűjtött vizet is elszállítják. Ezzel a beruházással három utca, a József Attila utca, az Erdősor és a Martinász utca vize egyetlen mély gödörbe gyűlik össze.