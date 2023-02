A közösségi média egyik dunaújvárosiaknak szóló csoportjában hívták fel a figyelmet arra, hogy az ott segítséget kérő személy nem éppen úgy viselkedett a támogatás után, mint ahogy azt megígérte. A beszámoló szerint a hölgy nem vállalta arcát, amikor segítséget kért, ám volt olyan jó szándékú ember, akinek megesett a szíve – a története alapján – munkanélküli családanyán. A nő örömmel fogadta a számára felajánlott pénzt és biztosította támogatóját, kölcsönnek tekinti és még az adott hónapban visszaadja az összeget. Segítője győzködés után ugyan, de megadta neki bankszámlája adatait, amire visszautalhatta volna a pénzt, ám ezt követően a nő hamarosan felszívódott.

Egyre több ilyen és ehhez hasonló helyzettel lehet találkozni az interneten, ahol sokan a jó szándékú embereket kihasználva jutnak pénzhez, vagy éppen egyéb javakhoz. Ugyanakkor végül sok esetben derül ki az, hogy az illetőnek valójában nem is lenne szüksége a segítségre, csak haszonlesés céljából próbálkozik. Sokszor pedig sikerrel is járnak ezek az emberek, majd a negatív tapasztalatok miatt egyre több segítőkész személy kezeli fenntartásokkal az olyan segélykéréseket, amelyek valósak.

Tény és való, nehéz eldönteni, kinek van szüksége valójában a segítségre, de érdemes alaposan utánajárni, akár az internet segítségével is, kit támogatunk.