Elérkeztünk a farsangi időszak végéhez, itt az ideje egy utolsó önfeledt mulatságnak. A Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézményének alsós kisdiákjai kedden délután bulizhattak egy nagyot télűző-tavaszköszöntő ünnepségükön.

Az intézmény aulájában a tanárok hangos farsangi zeneszóval várták a jelmezes gyereksereget, akik az esemény helyszínére érve izgatottan mutogatták iskolatársaiknak maskaráikat.

A gyerekek egytől egyig kreatív kosztümökbe bújtak Fotó: Laczkó Izabella

Az alsós osztályok egyesével vonultak fel jobbnál jobb zenés aláfestéssel, ezután pedig büszkén ismertették sajátos kosztümjeiket. Az örök kedvencek mellett számos más, remek jelmezt is bemutattak a gyerekek: volt, aki popcornárusnak öltözött, de szupersztárt, nindzsát és mesekönyvet is láthattunk a felvonulás során.

A jelmezbemutató után az alsós tanulók kis időre visszatértek osztálytermeikbe, ahol nem csak játszhattak, falatozhattak is, majd 3 órától visszavárták őket az iskola aulájába, ahol elkezdődhetett a zenés-táncos program és a féktelen farsangi mulatozás.