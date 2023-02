A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) január 24-én élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági ellenőrzést tartott a perkátai főzőkonyhán, amely ez alkalommal elégtelen – 58 százalékos – minősítést kapott.

Oláh István, Perkáta polgármestere tájékoztatása alapján az önkormányzat felszólította a főzőkonyha működtetését végző Servee Hungary Kft.-t a tíz évvel ezelőtt megkötött, szerződéskori állapot visszaállítására.

Az önkormányzat saját feladatkörben látja el

Ennek következtében átmenetileg az önkormányzat saját feladatkörben látja el a gyermek- és szociális étkeztetést. Jelenleg a Sárosd-Sárkeresztúr Szociális Alapellátó Központ és Konyha biztosítja az ételt a gyermekek és a szépkorúak számára. Az átmeneti időszakban vendégebéd igénybevételére nincs lehetőség.

Jelentős díjemelést kért az üzemeltető

Az ügy érdekessége, hogy a januári ellenőrzés előtt hat nappal a település képviselő-testülete egy, a közétkeztetést érintő napirendi pontot is tárgyalt. Az üzemeltető kft. ugyanis 34 százalékos szolgáltatásidíj-emelést kért az önkormányzattól. Azonban mivel a korábban megkötött szerződés kimondja, hogy a vállalkozás az előző évi fogyasztói árindex mértékéig kérheti az emelést, ezért mindössze 26 százalékos emelés lehetett volna reális kérés. A fentiekre hivatkozva a testület az alacsonyabb százalékú díjemelést támogatta.

Ellenőrzik a folyamatok megbízhatóságát is

A főzőkonyha ellenőrzését végző hatóságtól megtudtuk, a főző-, tálaló- és melegítőkonyhák helyszíni szemlék általi minősítése előre nem egyeztetett, váratlan időpontban zajlik. A szemlén sor kerül a termékek, a tevékenység, a létesítmény, továbbá a minőséget és az élelmiszer-biztonságot garantáló dokumentumok vizsgálatára, valamint ellenőrzik a folyamatok és az önellenőrzési rendszer megbízhatóságát, jogszabályoknak való megfelelését. A perkátai konyha esetében is a fentiek szerint zajlott a minősítés.

– A feltárt hiányosságok közül kiemelendő, hogy a konyhán használt eszközök, berendezések már elhasználódtak, rossz állapotúak voltak.

Általános takarítatlanság jellemezte a konyhát. A dolgozók személyi higiéniája is kifogásolható volt, civil ruhában, hajháló/kendő nélkül dolgoztak.

Az élelmiszer-biztonsági ismeretekkel is gond volt

A dolgozók élelmiszer-biztonsági ismeretei hiányosak voltak, ez irányú oktatásukat igazoló dokumentáció nem állt rendelkezésre. Az elkészült ételek nyomon követhetőségét biztosító dokumentumokon nem a valóságnak megfelelő adatokat jegyezték fel, valamint az ételek pontos elkészülési idejét és hőmérsékletét is hibásan rögzítették – tájékoztatta lapunkat a Né­bih hozzátéve, a Minőségvezérelt Közétkeztetési Programban foglaltak alapján a konyha elégtelen minősítést kapott.

Intézkedési tervet kért a hivatal

A hivatal az üzemeltetőtől a feltárt hiányosságok kapcsán intézkedési tervet kért. Az ismételt minősítés ezen intézkedési terv figyelembevételével zajlik majd. Indokolt esetben pedig soron kívüli hatósági ellenőrzésre is sor kerülhet.

Oláh István polgármester februári képviselő-testületi tájékoztatójában elhangzott, a Servee Hungary Kft. a felszólításnak eleget téve tájékoztatást adott arról, milyen helyreállítási munkákat kívánnak elvégezni. Mindemellett a polgármester kiemelte, az önkormányzat a főzőkonyha saját üzemeltetését is reálisnak látja 1-1,5 hónapon belül.