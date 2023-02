Ezen a napon zárva volt a nagyközönség előtt a komplexum, mert éppen a medencetér körül végezték a szakemberek a karbantartási munkálatokat. Arnold Miklós, az uszodát üzemeltető DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője vázolta, hogy egyrészt garanciális javításokat végeznek itt, másrészt a használat során keletkező hibákat javítják a saját szakembereikkel.

A Modern Városok Program keretében nagyszabású felújításon esett át a sportuszoda, a beruházást 2019 őszén adták át. A kivitelező három éves garanciát vállalt rá, ennek keretében valósulnak meg most bizonyos munkálatok. Mint azt Arnold Miklós elmondta, ősszel átnézték, hogy milyen garanciális javítások szükségesek, így például a kismedencék környékén lévő padlóösszefolyóknál orvosolni kell a szivárgásokat, a zuhanyzóknál a burkolatot is javítani kell. Szükség van általános karbantartásra is, a többi között a betört gipszkarton javítása az öltözőkben, a falon lévő sérülések korrigálása.

Terveznek még energetikai megtakarítást, illetve üzembiztonságot szolgáló fejlesztéseket- ezekről már Mezei Zsolt, városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármester beszélt a sajtótájékoztatón. Mint mondta, a néhány évvel ezelőtti nagyberuházás nem érintette a gépészetet. Kisebb-nagyobb technikai megoldásokkal költségmegtakarítás érhető el, például a légcserélő működtetése helyett nyitható ablakokat szerelnének fel a Béke tér felőli oldalon. Szükség van a régi, már korrodált csövek cseréjére. Azt is tervezik, hogy a kis-és nagymedencéhez külön gépészeti rendszert alakítanak ki (jelenleg egy rendszerrel megy a kezelésük). Kérdésünkre az alpolgármester elmondta, az előzetes számítások alapján mintegy 45 millió forintból valósulhatna meg a gépészeti felújítás idén, amelynek kivitelezése várhatóan egy hónapot venne igénybe. Rákérdeztük arra is, hogy mi a helyzet a szaunák javításával, amelyre azt válaszolta az alpolgármester, hogy még nincs megegyezés a kivitelezővel, és valószínűleg per lesz az ügyből.