Pénteken délután mindenki lót-fut, bevásárol, tervezi a hétvégét. Éppen ezért kicsit szkeptikusan álltam a programhoz, hiszen ki az, aki ilyenkor ráér? Nos az élet ezúttal is alaposan rácáfolt a szokásos beidegződésre, mivel már a megnyitás első órájában közel húszan vettek részt a Társasjáték délután címet viselő foglalkozáson. Kisgyerekektől a szülőkön át egészen a kilencvenéves nyugdíjaskorú felnőttekig találkozhattunk a résztvevőkkel. A hangulatról meg csak annyit, olyan volt, mint amikor a kisgyerek beszabadul a játékboltba.

Miért is lett ez kitalálva? Erről kérdeztük az egyik ötletgazdát, Greksa Jánost, aki nem mellesleg a helyi online média képviselője is.

– A családunkban és a munkatársi környezetünkben is egyre népszerűbb a társasjáték. Ennek mintájára gondoltuk népszerűsíteni ezt a nagyszerű szabadidős tevékenységet. A mélyebb indíttatás pedig egy körzeti orvosi előadás nyomán született, amelyben az idősek szellemi frissen tartásának lehetőségeire hívták fel a figyelmet. Nem beszélve arról a jótékony élettani hatásról, amikor együtt tölthetik az időt jó kedvvel, kellemes légkörben a különböző korosztályok. Megkeresve intézmények és civil szervezetek képviselőit, dolgozóit jöhetett létre a program, amelynek első állomása zajlik most. Bízom benne, hogy a továbbiakban is lesz igény ilyen szabad­idős programra. Rajtam, rajtunk nem múlik a folytatás – hallottuk a szervezőtől.

Gárgyánné Gyöngyi könyvtáros, Miskolczi Ildikó művelődésszervező és Volman Ferenc, a malom játék országos bajnoka is asztalhoz ült

A faluházban lévő asztalok között barangolva találkoztunk a pénteki rendezvény legidősebb résztvevőjével, Héring Sándornéval, aki májusban tölti kilencvenedik évét, és még remek egészségnek örvend. Elmondta nekünk:

– Négyen voltunk testvérek, három lány és egy fiú, így nagyon sokat játszottunk együtt. Kedveltük a Ne nevess korán! elnevezésű társasjátékot és a Capitalyt is. Még a háborús időkben is jutott lehetőségünk ezekre a játékokra. Akkortájt Pesten laktunk a Keleti pályaudvar mellett, és csak 1945. január 16-án ért el bennünket a front. Később, fiatalasszony koromban rengeteget kártyáztunk a férjemmel. A játékos kedv megmaradt az idősebb korban is. Nemcsak a személyes találkozók esetén, de számítógépen is játszom, például kedvencem az Admirális. A nővérem pedig kilencvennégy éves, és még ő is bekapcsolódik az internet segítségével – mondta lapunknak a baracsi szépkorú hölgy.

A 90 éves Héring Sándorné táblajátékkal és az internetes játékokkal igyekszik megőrizni szellemi frissességét Fotók: Horváth László

Baracson egy új közösségi kezdeményezés rajtján jártunk az elmúlt hét péntek délutánján. E cikk írásakor a résztvevőktől kapott információ szerint hasonló zajlik Nagyvenyimen is rendszeresen. Tehát egészen biztosan van, lesz igény rá. Zárásul megkapjuk a választ a miért jó ez? kérdésre is. Benne van a nevében – mert „társas”!