Éves rendes közmeghallgatását február 9-én tartotta Baracs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete. Elsőként Várai Róbert, Baracs polgármestere ismertette a legfontosabb sarokszámokat, amelyek nyomán tervezhető a 2023-as év is. Nagyságrendileg egymilliárd forint az az összeg, ami az idei év költségvetését jellemzi, ami a település működtetését és a tavalyi évben befejezett projektek végleges elszámolási költségeit jelenti.

A pénzügyi ismertetőhöz nem érkezett hozzászólás, így a következő napirendi pontban a 2022. év értékelését és a 2023-as esztendő terveit hallhatták a megjelentek. Az elmúlt időszakhoz kapcsolódóan Várai Róbert beszélt a megvalósult fejlesztésekről. Több nagyobb projekt is befejeződött és átadásra került. Kiemelést kapott a Baracs–Nagyve­nyim összekötő út felújítása, községi játszóterek megújítása, az új bölcsőde megnyitása, valamint a templomosi falurész orvosi és védőnői rendelőjének felújítása, bővítése, a templomosi temető ravatalozójának átépítése. Baracs polgármestere ennél a résznél megjegyezte, jó lenne, ha a nemzeti ünnepeink alkalmával, vagy közösségi rendezvényeinken többen részt vennének, akkor a fejlesztések is jobban szembetűnnének. A témánál szó esett a Kossuth utca és a járda felújításáról, a csapadékvíz-elvezetésről, az ivóvízvezeték-cseréről, ami központi szerepet tölt be a baracsiak életében.

Az elmúlt év kiemelt projektjei után a jelenlegi esztendő tervei kerültek terítékre. 2023-ban nagyobb beruházások nem várhatóak, így nem lesznek látványos fejlesztések. Több megvalósult pályázatot el kell számolni, ezek összértéke meghaladja a félmilliárd forintot. A legutóbb beadottak pedig egyelőre elutasítást kaptak. Szerencsére vannak megnyertek is, mint a Népjóléti Intézmény (és a posta, gyógyszertár) épületének energetikai korszerűsítése, amit az első körben, 2020-ban szintén elutasítottak, de végül mégis megvalósulhat. A projekt jelenleg is folyamatban van.

A 2023-as év várható fejleményeinél szó esett egy esetleges időközi választásról is, amelyet a testületen belüli feszültség okozhat, illetve az is elhangzott, talán kihúzzák az önkormányzati választásokig. Amennyiben a Duna-parti részhez megjelenik pályázat, elképzelhető, azt közösen még meg tudják csinálni – vázolta a nem éppen rózsás testületi együttműködés helyzetét Várai Róbert.

A folytatásban a baracsi identitás kapott kiemelést, amelyben a baracsi értékekhez való ragaszkodást szemléltették. A község rendkívül összetett szerkezete miatt több területe is olyan elnevezéssel bír, ami nem Baracshoz köthető. Egyik példa a repülőtér, illetve egy-két rendezvény helyszíne, amit más község nevéhez társítanak a médiában, pedig Baracs területén történik. Fontos lenne az értékeinket, területeinket az indentitásunknak megfelelően kezelni – hangzott el.

Ennél a pontnál a Duna-parti rész problémája is előtérbe került. Második napirendi pontban a kommunális adó 10 ezer forintról 20 ezer forintra történő emelésének javaslata hangzott el. Az indoklásban közterület-felügyelet létrehozásának költsége is szerepelt, ami nem csak önállóan, de települési társulásban is működtethető. Harmadik napirendben a közvilágítás éjszakai lekapcsolásának javaslatát vezette fel Baracs polgármestere.

A hozzászólásokban nem örültek ennek a takarékosságnak a lakosok. A közmeghallgatás folyamában ezután a Duna-parti településrész Kisapostaghoz való csatolásának igényével kapcsolatban hallhatunk hozzászólásokat, amelyben a felszólalók az utak minőségét, járhatatlanságát, a víz- és csatornarendszer hiányát, a szippantási nehézségeket emelték ki. Indoklásukban a terület megváltozott lakossági összetételét hozták fel. A válaszokban elhangzott, hogy a lehetőségekhez képest igyekezett az önkormányzat az elérhető javításokat és pályázatokat megtenni, de pont az ott élők részéről nem volt áldozatvállalási és együttműködési hajlam. Talán most ebben történhet változás, amit az önkormányzat eddig is készséggel fogadott.

A téma zárását és a Duna-parton élő emberek kivonulását követően a Baracs belterületi részén élők kérdéseire válaszolt Várai Róbert. Itt elhangzott, hogy a kommunális adó emelése csak 2024-ben lépne érvénybe, de most kell előkészíteni a döntéshez. A 65 év felettiek a 20 000 Ft-nak csak a felét fizetnék. Teret kaptak a helyi aktuális problémák, a felszólaló lakosok jelezték, hol milyen javítanivalót tartanak szükségesnek. Miként lehetne közös összefogással szebbé, komfortosabbá tenni a falut. Az ötletekben, javaslatokban és hozzászólásokban az is megtudható volt, hogy vannak szép számmal pozitív dolgok is, köztük a megvalósult fejlesztések.

A közmeghallgatáson kihelyezett dobozba pedig név nélküli kérdéseket lehetett bedobni, amiket a következő testületi ülésen válaszolnak meg a polgármester és a képviselők. Baracs az elhangzott problémák ellenére a mai kornak megfelelően élhető község, szép környezettel és barátságos emberekkel. A problémákat, ahogy az egyik felszólalótól hallottuk, csak közös akarattal, közös erővel lehet megoldani.