A megszámlálhatatlan érdekes online platform között szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy a gyerekek kíváncsiak a könyvekre. Azonban tapasztalataink alapján bizton állíthatjuk, hogy a gyerekeknek szánt könyvtári eseményeken mindig sokan vannak, mert élményt adnak a lurkóknak.

Február 23-án, csütörtökön egész délután kreatív foglalkozásra invitáltak a gyerekkönyvtáros szakemberek. A farsangi időszak közelsége miatt az álarckészítés, no és a korona fabrikálás volt az elsődleges feladat, amely minden résztvevőnek nagy örömet okozott. Ráadásul nem csak a programra célzottan érkező kicsik, de az őket kísérő komoly felnőttek is szívesen kapcsolódtak be a kreatív folyamatok minden részletébe.

Az átváltozáshoz szükséges eszközök elkészítése után a témához kapcsolódó mesét mondott el Törökné Antal Mária, azaz Marcsi néni. Végül közös játékkal zárták a délutáni eseményt.