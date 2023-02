Minderről egy tájékoztatóval szolgált Szóládi Zoltán, a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Ebben úgy fogalmaz a vezető, hogy újabb mérföldkőhöz érkeztek: a 2020-as fenntartóváltást teszi teljessé mostani szándékuk, amelynek értelmében a teljes arculatváltás befejeződne, így szemléletük, nevelési elveik, a „belső tartalom” megmutatkozna immáron külsőségekben is. A kezdeményezés felvezetéseként Szóládi Zoltán részletezte, hogy Dunaújváros múltjában jelentős nyomot hagyott a római kor. Az Intercisa-korszakból jelentős leletek, ereklyék maradt fent, többek között katonai tábor, fürdő, polgári ikerház romjai, sőt, a Római városrészi iskola udvarának szélén egy apszisos rom is látható. Ebben a korban élt a szentté avatott gyógyító, Pantaleimon. Róla kapta a nevét például Pentele (Dunapentele), valamint a kórház, a Pentele-híd, egy görögkatolikus karitatív szervezet, és a közelmúltban avathatták fel városunkban a Szent Pantaleimon görögkatolikus templomot.

Szóládi Zoltán úgy fogalmazott, most elérkezett az idő, hogy a Hajdúdorogi Főegyházmegye által fenntartott intézmények hagyományainak megfelelően, a Gárdonyi iskola is felvegye egy görögkatolikus szent nevét. Úgy gondolják, hogy erre a legméltóbb az egyetlen Dunaújvároshoz (is) köthető Szent Pantaleimon.

Az igazgató lapunknak elmondta, a névváltás menete gyakorlatilag hasonló, mint a fenntartóváltásnál: kikérik a nevelőtestület, a diákönkormányzat és a szülők véleményét, és ha a többség támogatja, akkor ők kezdeményezik a fenntartónál az alapító okirat módosítását, az egyházmegye pedig az illetékes minisztériumhoz adja be a kérvényt. A névváltási szándékról most küldték ki a tájékoztatókat. Az még egyeztetés alatt, hogy egy fórum keretében vagy pedig osztályszinten gyűjtik be az egyetértési nyilatkozatokat. A tavasz folyamán szeretnék benyújtani a szükséges dokumentumokat ahhoz, hogy szeptember elsejétől Szent Pantaleimon Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működhessenek tovább.