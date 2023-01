Azt írták: a magyar családok változatlanul rezsicsökkentett áron fűthetik távhővel otthonaikat. A szankciós energiaválság, az energiahordozók drasztikus árnövekedése azonban jelentős többletterhet rótt a távhőszolgáltatásban vételező intézményekre, vállalatokra. A nyár végéhez képest kedvezőbben alakul a földgáz tőzsdei ára. A távhőárképzésben alkalmazandó referencia molekulaárat az eddigi gyakorlat szerinti öt egymást követő kereskedési nap helyett hosszabb időszak értékeinek átlagolásával határozta meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Kiemelt cél volt a földgáz piaci ára és a devizaárfolyam ingadozásából fakadó kockázatoknak a kiküszöbölése, mérséklése – ismertették. Közölték: a nem lakossági fogyasztók jövőre olcsóbban vehetik igénybe a távhőszolgáltatást. Az új díjak az Energiaügyi Minisztérium döntése alapján három negyedéven át maradnak érvényben, január elsejétől szeptember végéig nem változnak. A földgázalapú távhőszolgáltatóknál az úgynevezett külön kezelt intézményi díjak és az egyéb felhasználók árai a legtöbb településen csaknem megfeleződhetnek – hangsúlyozták. Jelezték, hogy az energiaválság előtti árak 2023-ban nem térnek vissza, ám a lehetőségekhez mérten és a várakozásokhoz képest számottevően nő az önkormányzatok gazdálkodási mozgástere – írta az MTI.

Mi pedig azt írtuk meg a minap, hogy a kormány 650 millió forintot ad Dunaújvárosnak a tízezer lakos feletti önkormányzatok energiaárak elszabadulása miatti rezsicsökkentési összegéből. A kormányzat nyilván számolt a távhőárak csökkenésével, amikor a településeknek szánt összeget elosztotta. Ennek fényében még „csinosabbnak” tűnik a kabinet által a városnak szánt pénz.

Idén őszig tehát az előzetes kalkulációkhoz képest jóval kevesebb lesz a város intézményi rezsiköltsége, plusz jön a tetemes állami támogatás, tehát kíváncsian várjuk, hogy a város vezetői hogyan revideálják a korábbi, helyi intézményeket érintő energiatakarékossági paktumot. A városlakóknak továbbra is kabátban kell látogatniuk a kulturális intézményeket, a múzeum és a könyvtár esetében továbbra is veszélyben lesz a műtárgy és anyaggyűjtemény, zárva marad-e a színház vagy lépnek – ahogy a felülvizsgálat lehetőségét egyébként a decemberi rendes közgyűlésen Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester és Pintér Tamás polgármester kvázi meg is ígérte – vagy marad minden, ahogy most van. Kíváncsian várjuk, a város vezetői a fent felvázoltak fénytörésében milyen kommunikációval, milyen új döntésekkel állnak majd elő. A Fabó Éva Sport­uszoda helyzetét ebben az írásunkban szándékosan nem említettük, mivel ezzel külön foglalkoztunk a Dunaújvárosi Hírlap sportoldalán, illetve a duol.hu portálon egyaránt.