Az NKFI Hivatal folyamatos szakmai egyeztetést folytat az Európai Bizottsággal a tavaly decemberi tanácsi határozat értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban.

Az Európai Bizottság (DG Research and Innovation) tájékoztató levelében megerősítette a fentieket, vagyis, hogy a 2021. évi IX. törvény alapján létrehozott magyar közérdekű vagyonkezelő alapítványok, illetve az általuk fenntartott bármely jogalany továbbra is jogosult pályázatot benyújtani, a pályázatok továbbra is befogadhatók és elbírálásra kerülnek. Ha a pályázat továbbra is támogatható marad (a konzorcium összetétele megfelel a minimális jogosultsági feltételeknek1) anélkül is, hogy az adott magyar partner kedvezményezett lenne, a támogatási szerződés aláírható, és az adott magyar jogalany társult partnerként maradhat a projektben, feltéve, hogy a felhívás feltételei nem zárják ki társult partnereket.

Ha a magyar szervezet nem kíván társult partnerként részt venni a projektben, a konzorciumnak vagy újra kell osztania a magyar partner feladatait a fennmaradó tagok között, vagy új partnert kell javasolnia a feladatok átvételére. Ha a kilépés vagy a társult partner szerep miatt a konzorcium már nem felel meg az jogosultsági minimumkövetelményeknek, a pályázat csak akkor tekinthető támogathatónak, ha a konzorcium további támogatható szervezetet von be (egyet vagy többet szükség szerint) kedvezményezettként a támogatási szerződés aláírására.