Szereted a társasjátékokat, csak nincs kivel játszani, esetleg új ellenfelekre vágysz? Gyere és próbáld ki társasjátékainkat, esetleg hozd magaddal kedvenc játékodat, és tanítsd meg a többieket is! Erre buzdít minden vállalkozó szellemű játékkedvelőt a baracsi faluház. Az intézmény közösségi oldalán olvasható felhívás szerint kellemes családi kikapcsolódásra invitálnak mindenkit, aki szeretné jól érezni magát egy hasonló érdeklődési körű, jó társaságban. Továbbá arra is bátorítanak mindenkit, hogy hívja el magával a barátait, szomszédot, szülőket, unokákat, gyermeket.

A játékok közt lesz egyebek mellett: Azul, Fröccs, Kartográfusok, Cascadia, Póker, Francia kártya, Monopoly, Activity és még sok más kedvelt és mostanában többek által is gyakran játszott társas. De természetesen az otthonról hozott és másoknak ajánlani kívánt típust is örömmel látnak.

A társasjáték január 27-én, pénteken lesz a faluházban. Kezdésként 15 órát, zárásként pedig 19.30 órát jelölt meg az intézmény. A játékokat 10 év alatt csak szülői felügyelettel használhatják a gyerekek. Szívesen látnak minden korosztályt, beleértve a nyugdíjasokat is, hisz a doktor is megmondta, hogy szükség van az agytornára, az óvodásokat és szüleiket, mert számukra is kell a kikapcsolódás, a diákokat, mert nincs is jobb program egy hét iskola után.

Vezető képünk illusztráció.