Eredetileg december 22-től január 2-ig tartott volna az adventi vakáció a köznevelési intézményekben, ezt hosszabbították meg egy héttel, így január 9-én folytatták a nevelési évet, illetve a tanévet az óvodákban és az iskolákban.

A Dunaújvárosi Tankerület arról tájékoztatta lapunkat, hogy az energiaválság mérséklése érdekében intézményeikben takarékossági intézkedéseket vezettek be. Az ide vonatkozó jogszabályok betartása érdekében a Dunaújvárosi Tankerületi Központ minden általa fenntartott intézményben felmérte annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet a közüzemi költségeket csökkenteni. Mint írták, a tudatosabb szellőztetéssel, az energiafogyasztás folyamatos ellen­őrzésével, a fűtőberendezések karbantartásával takarékoskodhatnak az energiával. A téli szünet ideje alatt minden intézményben csökkentették a fűtést, figyelembe véve azt, hogy a január 9-i tanítási nap kezdetén a hőmérséklet már elérje a megfelelő hőfokot. A korlátozott fűtéssel elért rezsimegtakarítás pontos összegét még nem lehet meghatározni, de minden bizonnyal jelentős lesz – fogalmazott válaszában a tankerület, amelynek fenntartásába mintegy harmincnyolc iskola tartozik a térségből, köztük kilenc dunaújvárosi intézmény.

A Dunaújvárosi Óvoda apróságai ugyancsak december 22-én kezdték meg a háromhetes téli szünetet. Gyenes Józsefné, az óvoda vezetője elmondta, minden tagintézményben a minimumra vették le a hőfokot, temperáló fűtés ment. Ez alól kivételt képezett a Margaréta tagóvodában lévő irodai rész, ahol az ügyviteli feladatokat végezték, illetve a Duna-parti tagóvodába költözött Katica tagóvodai rész, amely az ügyeletet biztosította a két ünnep között, illetve az év első hetében. Ezzel kapcsolatban egy fontos kéréssel élt az óvodavezető a jövőre vonatkozóan. Mint azt vázolta, a december 27–30. közötti napokban 8–12 kisgyermeket vittek az ügyeletes óvodába, amivel nincs is probléma, hiszen körülbelül ennyi apróságra kérték az ügyeletet a szülők. A gond az év első hetében volt, a január 2–6. közötti időszakban, amikor is 49 kisgyermeknek kérték az óvodai ügyeletet, ezzel szemben pedig átlagosan 22 gyermeket vittek a napi foglalkozásokra úgy, hogy nem jelezték a hiányzást. Ezzel az az egyik baj, hogy a gyermek számára megrendelik az ételt, amit az intézménynek mindenképpen ki kell fizetnie. A másik pedig az, hogy így nem tudnak szabadságot kiadni a kollégáknak. Most is két csoportra készültek, de elég lett volna egy is. A vezető arra kéri a szülőket, hogy ha változás van, és a gyermeknek mégsem kérik az ügyeletet, akkor jelezzék valamely elérhetőségen.

A fejlesztőjátékok is nagyon népszerűek az óvodások körében Fotók: Laczkó Izabella

Mivel egy csoport működött az ügyelet alatt, a villanyon és a vízen tudtak egy kicsit spórolni, de összességében minden bizonnyal jelentős energiamegtakarítást értek el a többi intézmény szüneteltetésével. A január 9-ét megelőző hétvégén már megkezdték az óvodák felfűtését, hogy a kicsik a meleg épületekbe érkezzenek. Sajnos az Aranyalma tagóvodában hideg van, körülbelül 17 fok, mert itt nem jók a nyílászárók. Szóltak a szolgáltatónak, hogy emeljék meg itt a hőfokot, és az ablakok szigetelésével igyekeznek a meleget bent tartani. Még egy komoly problémával szembesültek az elmúlt napok esőzései miatt: a Béke városrészi Bóbita tagóvodában beázott a mennyezet, a tetőn nem bírták az elvezetők a nagy mennyiségű csapadékot. Már jelezték a problémát, minél előbb meg kell kezdeni a tető szigetelését, hogy ne legyen nagyobb probléma egy újabb esős időszak során. Közben megkezdték az épületben a harmadik fürdőszoba felújítását, a jövő héten már a burkolást végzik a szakemberek.