– Így az év elején a teljesség igénye nélkül is érdemes számot vetni azzal, hogy mi történt a településünk fejlődésében és a közéletben az elmúlt évben.

Magyar Falu Program nyújtott forrást

– És vele egy fontos lehetőséget a közösségszervező alkalmazására, több mint három és fél millió forint felhasználásával. Ez egy kolléganőnk bérezését, illetve a hozzá kötődő közösségi színtér egyéb fejlesztését tartalmazza.

– Ennek keretében volt egy olyan projektünk, ami útfelújításra adott harmincmillió forint értékben lehetőséget. Ezzel nyolcszázhatvan méternyi útfelület aszfaltozására került sor.

– Az elmúlt év sikerei között tarthatjuk számon a falugondnokunk projektjében egy elektromos kisbusz beszerzését, mintegy tizenhatmillió forint értékben. Azt az elmúlt év elején adtuk át az országgyűlési képviselőnkkel közösen.

– A Magyar Falu Program egyik pályázatának elnyerésével egy kisteherautót is beszereztünk tizenkilencmillió forint értékben. A szándékunk az volt, hogy egy harmincéves járművet cseréljünk le vele. Az új járművet az önkormányzat használja a településünk felügyeletére, rendezésére, karbantartására.

A vidékfejlesztési program keretében

– Legnagyobb örömünkre egy másik útfelújításra is sor kerülhetett a tavalyi esztendőben. Az elmúlt héten sikerült lezárni azt a projektünket, ami lehetőséget adott a két településrész összekapcsolására, ami az itt élők egyik legnagyobb beruházási vágya volt. Erre a feladatra mintegy ötvenmillió forint értékű támogatást kaptunk, amiből kilencszázöt méter aszfaltos utat építettünk meg. Ehhez öt százalékos önerőt biztosítottunk.

A csapadékvíz-elvezetést is folytatták

– Ez eddig a Darusor folyamatosan felmerülő súlyos problémája volt. Nagyon sok daruszentmiklósi ingatlant rendszeresen veszélyeztetett az elmúlt időszakban az oda beömlő és lefolyó csapadékvíz, ami lakrészeket, gazdasági épületeket és pincéket árasztott el. A helyzet normalizálására és az ott lakók megelégedésére, azt a tavalyi évben tudtunk átadni. Egy TOP-os pályázat segítségével ötvenegy és fél millió forint felhasználásával készült el.

A kisebb beruházásokról

– A bölcsődénkhez, amit egy kicsivel több mint egy éve adtunk át, most egy vegyes tüzelésű kazánt építünk ötmillió forintból, hogy egy alternatív fűtési megoldás is lehetséges legyen az intézményben. Ez azért szükséges, hogy ha olyan újabb gazdasági helyzetbe kerülünk a jövőben, mint ami most történik az országunkban és Európában egyaránt, akkor ilyen értelemben legyen egy menekülési utunk a kicsik ellátása érdekében. Ez hamarosan átadásra kerül.

– Napelemes beruházást valósítunk meg, bővítjük a korábban megépített rendszerünket, hogy több energiát tudjunk előállítani, mint idáig. Ezt a vendégházunkban, illetve a polgármesteri hivatalban, körülbelül másfél millió forintos összegből építjük ki.

Az általános iskolájukra is odafigyeltek

– Az elmúlt nyáron közösségi összefogással nagy munkába kezdtünk. Az önkormányzat egymillió forint értékben megvette a felújításhoz és a karbantartáshoz szükséges anyagokat. A szükséges tennivalókat a szülők, a pedagógusok, a lakosság és mondhatni, hogy a gyermekek részvételével közösen végeztük el.

– Fontosnak tartottam, hogy most, az év elején adjunk számot az elvégzett munkáról, és a képviselő úrnak is segítsünk egyben látni ezt, az ő segítségével végrehajtott tevékenységet.

– A költségvetésünk az itt elmondottak által, a bemutatott projektekkel, azokkal a pluszforrásokkal többszöröződik meg, amiket a kormányzattól kapunk.

Hatalmas feladatokat valósítottak meg

Rauf Norbert polgármester tájékoztatója után Varga Gábor országgyűlési képviselőtől a következőket hallottuk:

– Köszönöm az elhangzott beszámolót. Hatalmas munka volt. Én is láttam a számokat, csak a Magyar Falu Programból több mint negyed milliárd forint volt, és akkor még nem is vettük sorra a TOP-os pályázatokat.

– Tudom, hogy nagyon jólesett az itteni embereknek, hogy a két településrészt összekötöttük egy aszfaltos úttal. Én is végigmentem rajta, és tényleg sokkal egyszerűbbé és biztonságosabbá vált minden korosztály számára az azon való közlekedés. Ez csak egy kis lépés volt ahhoz, hogy még jobban egymásra találhassanak a családok, és a barátok közti kapcsolat fönntartása, de a gyermekek iskolába járása is könnyebb.

A jövő építésére fókuszálnak

– Valahogy úgy vagyok én ezekkel a dolgokkal, hogy ezek már mögöttünk vannak, megcsináltuk. És ha lehet, akkor saját magammal szemben én vagyok a legnagyobb kritikus. Most is a faluba beérkezve, vagy az óvodát látva azt gondolom, hogy lesz még a Norbival elég dolgunk az elkövetkező időszakban is.

– Persze örüljünk mindannak, ami eddig elkészült, és ünnepeljük is meg azokat, de egy csomó olyan dolog van Daruszentmiklós életében, amit a jövőben meg kell oldanunk, hogy ez a szép kis település megkapja azt a lehetőséget, hogy a külső szemlélő számára is még szebbé váljon.

– Megmondom őszintén, hogy nagyon büszke vagyok azokra az innovációkra, amiket itt csináltak először. A Magyar Falu Programban itt vettek elsőként elektromos meghajtású buszt. Számomra egy nagy meglepetés és egy nagy előrelépés volt, amit jó szívvel ajánlhatok másoknak is. Lehet, hogy nem lehet vele kimenni Kézdivásárhelyre vagy Csíkszeredára, de az itt élő emberek szociális szolgáltatásait vagy utaztatását két-háromszáz kilométeren belül tökéletesen meg lehet vele oldani. A hasonló inspirációra ezután is szükségünk lesz. Várjuk a hasonló előremutató ötleteket, amiket át tudunk adni más településeknek is. Tehát hajrá, csak így tovább!