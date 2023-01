Az általános vélemények alapján a legegyszerűbben a kiadásaink csökkentésével, a család fogyasztásának racionalizálásával tudjuk segíteni a spórolást, hogy a költségeink kifizethetőek legyenek.

Számtalan segítő csoport – mint például a Spórol Adél elnevezésű – és rengeteg ötletelő poszt foglalkozik a témával. Ezekből is egyértelműen látszik, hogy a legtöbben az élelmiszer-fogyasztással próbálnak takarékoskodni. Ebből adódóan a befőttekkel, háztáji finomságokkal teletömött kamrák fotói idén még a szokásosnál is nagyobb dicsőségnek örvendenek. Összegyűjtöttünk egy jó pár megfontolásra érdemes spórolós ötletet.

Számos ételmentő csoport alakult, az itt begyűjtött kincseket az élelmesek akár tovább tudják cserélni. Nagy elismerés illeti talpraesettség okán azokat, aki forrás vagy lehetőség hiányában nem is a piacról vagy a saját kertből szüretelt termékekből főztek be, hanem árucseréből teremtették elő az alapanyagot. Nem kifogást, hanem megoldást teremtenek – írja egy lényeglátó kommentelő.

Sokan a pénzköltés lehetőségét próbálják leredukálni úgy, hogy minimalizálják a helyszínen csábító impulzusvásárlást, vagyis nem mennek el személyesen a boltba, hanem online vásárolnak. Valaki az akciókban bízik, és minden létező kupont kivág és applikációt letölt.

Még a pandémia során terjedt el, hogy sokan otthon sütik a pékárut. Most, ha lehet, még többen próbálkoznak a házi kivitelezéssel, nemcsak kenyérféleséget, hanem eddig cukrászatból vásárolt míves tortákat sütni is kifejezetten divat lett. Rengetegen készítenek maguknak otthon házi tejből sajtot is.

Sokat lehet takarékoskodni a tisztítószereken is, ha mosószappannal mosunk, vagy ha drága öblítő helyett ecetet és illóolajat használunk.



Molnár Emese: – Igazándiból nem szoktam spórolni, de nem is költök felesleges dolgokra, csak olyanokra, amikre szükségem van, vagy ami jólesik. Így közben gyűjteni is tudok a nagyobb összegű céljaimra. A legnagyobb spórolást az jelentené számomra, ha sikerülne letennem a cigarettát. Ez nagyon húzós tétel havonta, úgyhogy idén is rajta leszek a leszokáson.

Gódány László: – Szerintem az élelmiszeren, az étkezésen lehet a legtöbbet takarékoskodni. Én az elmúlt időszakban nagyon sokat fogytam. Így ezzel is sokat spórolok, hogy kevesebbet eszem, és a közérzetem is nagyságrendekkel jobb. De a villanyt sem szeretem égetni feleslegesen. Ezért én bizony mindenhol lekapcsolom a világítást, ahol nincsen rá szükség.



Szente Patrícia: – Figyelem az akciókat, amikor csak lehet, ezeket kihasználva vásárolok, és az applikációk kínálta lehetőségeket sem hagyom figyelmen kívül. Azzal is sokat spórolok, hogy nem szoktunk ételt rendelni, mert rendszeresen főzök otthon. Egyrészt házilag elkészítve sokkal olcsóbb és finomabb, másrészt szeretem a finom főztömmel is kényeztetni a barátomat.