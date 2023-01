„Számomra megfejthetetlen, hogy valaki vagy valakik, miért lelik örömüket ebben az értelmetlen pusztításban és károkozásban. Sajnos nem egyszeri esetről van szó, az utóbbi években többször is előfordult, hogy a nem várt vendégek törtek-zúztak a Lorántffy iskola udvarán a DLSZ Arénában” – mondta el megkeresésünkre Petrás Gábor, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, aki kiemelte: – Éves szinten több mint egymillió forintot fordítunk a műfüves futballpálya és környezetének gondozásra, fenntartására. Évről évre próbáljuk apránként fejleszteni, hogy a csapatok színvonalas közegben játszhassanak.

Petrás Gábor, a DLSZ főtitkára bízik a nyilvánosság erejében

A január 1-jén tapasztalt dúlás 100-150 ezer forintos kárt okozott. Szerencse, hogy a DLSZ munkáját évek óta támogató helyi vállalkozók, mint például Deák Károly és Makai Gábor, a bajban is mellénk állnak, ám a meglévő forrásainkat most ismét javításra kell fordítanunk. Korábban gondolkodtunk, hogy kihelyezünk egy kamararendszert, ám ennek speciális jogi és technikai feltételei vannak, és hát ez is pluszpénzbe kerülne. A DLSZ vezetősége hivatott arról dönteni, hogy a történtek miatt teszünk-e feljelentést. Bízom a nyilvánosság erejében is. A hivatalos közösségi oldalunkon is közöltük a pályán, január 1-jén készült képeket. Rengetegen elítélték a pusztítást. Remélem, a helyi médián keresztül mindez eljut azokhoz is, akik ezt művelték, és elgondolkodnak tetteiken. Szomorúak vagyunk, de hamarosan gondoskodunk a székek cseréjéről, pótlásáról.