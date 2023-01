A Hankook Tire Magyarország Kft. 2022-ben tizenegyedik alkalommal hirdette meg abroncsadományozási programját, amellyel a társadalom számára fontos tevékenységet végző országos és helyi hatáskörű szervezeteket támogatja. Az abroncsadományozási program keretében a vállalat olyan kisebb alapítványoknak és egyesületeknek is segítséget nyújt, amelyek méretükből fakadóan más módon ritkán és csak nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz. Az idei program keretében mintegy 160 szervezet számára biztosított a Hankook Tire Magyarország Kft. több mint 1500 új abroncsot a munkájukhoz elengedhetetlen járművekre. A pályázat nyertesei a tavalyi év végéig át is vehették az adományba kapott gumiabroncsokat a vállalat rácalmási telephelyén. A kis nonprofit szervezeteken túl az Országos Mentőszolgálat, az Igazgyöngy Alapítvány és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is részesült adományban.