Ez meg is történt, az uszodát nem kellett november elején bezárni. Beszámoltunk arról is, hogy szintén a közösségi oldalán a DVG Zrt. azt közölte: a cég a sportszervezetekkel és a felelős államtitkársággal egyeztetve úgy döntött, hogy az uszoda december 19-étől, várhatóan 2023. január elejéig zárva tart. A DVG Zrt. akkori közleménye szerint az uszoda fűtésszámlája jelentősen megnövekedett, illetve a karácsonyi időszakban a létesítmény kihasználtsága minimális, ezért az egyeztetések után úgy döntött az üzemeltető, hogy erre az időszakra bezárja az uszodát.

Január elején azonban az intézmény nem nyitotta meg a kapuit. Az üzemeltető DVG Zrt. erre vonatkozó közleménye szerint amíg a sportállamtitkárság újabb célzott támogatása nem érkezik meg, addig nem tudják kinyitni a létesítményt, ahol egyébként garanciális javításokat is végeznek. Január 8-án azt is megírtuk, hogy a DFVE, a nemzetközi sikereket elérő női vízilabdaklub elnöke levélben kérte a mielőbbi újranyitást az önkormányzattól, ehhez csatolták a szövetség elnökének nyilatkozatát is, miszerint a Magyar Vízilabda Szövetség támogatja azt, hogy továbbra is kapjon plusz forrásokat a működtetés. Meg is született a döntés, a sportolók január 9-től használhatják a létesítményt. Három napra rá, január 12-én arról számolt be a DVG Zrt. a közösségi oldalán, hogy „január 16-án nyit az uszoda a nagyközönség számára. Jó ütemben haladnak a szakemberek az öltözők garanciális javításával, így hétfőn a nagyközönség számára is megnyílik a Fabó Éva Sport­uszoda. A javítások, felújítások a terveknek megfelelően folytatódnak február 15-ig a gépészeti és egyéb – az uszodát használóktól elzárt – helyiségekben – írták.