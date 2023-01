A Jövő Mobilitása Szövetség kiszámolta, hogy 2022 végén a magasabb áram­árak és a piaci üzemanyagárak mellett megéri-e elektromos autóval közlekedni. Decemberben még AC-töltés esetén 65 és 259 forint között kértek 1 kWh-ért, amíg DC-töltés esetén 95 és 280 forint közé tehető ez az összeg, de januártól már egy bonyolult számlázási rendszert követve AC-gyors­töltőn maximum 22 kW-tal töltve a korábbi 145 Ft/kWh helyett 170–375 Ft/kWh-t kell fizetni, DC-gyorstöltőn (maximum 25 kW) pedig 305 Ft/kWh-t, és DC-villámtöltőn 100 kW felett már 415 forintot percenként. Az egyes szolgáltatók és oszlopok árazásában jelentős különbségek tapasztalhatók, regisztrációval, előfizetéssel vagy előzetes pénzfeltöltéssel jelentős megtakarítás érthető el a nyilvános töltők használata esetén.

Dunaújvárosban már szép számmal fellelhetők a töltők, de ahány üzemeltető, annyiféle árazás. Az energiaköltségek növekedésével olcsó vagy ingyenes elektromos tankolás már szinte nincs is. A víztoronynál, a Martinovics Ignác utcában a DC CCS/CHAdeMO töltő Mobiliti appból vagy ügyfélkulccsal indítható, a Szabadság úton a 2x22 kW AC-töltőhöz Mobiliti app szükséges, tehát annak árfolyamán számláz a kút. A Dechatlon áruháznál a Mobiliti-töltők csak a Mobiliti alkalmazással indíthatók, ahogyan az Interspar áruháznál fizetni kell a Mobiliti 22 kW-os AC-töltőinél, ahogyan az ALDI Eszperantó úti Type 2-es 22 kW-os kútfejénél is. A Penny Market Baracsi úti töltőjén 2 óráig ingyenes a töltés, utána fizetős. A Lidl Kohász utcai Type 2-es 2x22 kW-os töltője a Lidl eCharge applikációból indítható és 30 perc után magától leáll. App nélkül maximum 10 perc a töltési idő. A Klub Hotel Type 2-es töltőit a hotel személyzete az épületből kapcsolja. Az Autó Máté Kft. töltője a kerítésen belül van ugyan, de nyitvatartási időben elérhető, és egyelőre ingyenes – azonban jelenleg nem üzemel, javítása folyamatban van. A Dunaújvárosi Egyetem töltője ki van kapcsolva. A környék ellátásánál már nem ennyire rózsás a helyzet, Dunaföldváron az OMV-kúton lehet tölteni, Daruszentmiklóson is van egy fizetős magántöltő, ahogyan Solton is. Fejlesztés is várható, a magyar hátterű, tiszta, zöld-, megújuló energiaforrásból származó energiát forgalmazó TEA nyit a közeljövőben töltőállomást Solton és Rácalmáson, a Manóvár Óvoda és Bölcsőde parkolójában.

Dunaújvárosban az önkormányzat kezelésében továbbra is három töltő van, a Táncsics Mihály utca 8/a-nál, az Október 23. tér 10-nél, és a Devecseri Gábor utca 4-nél. Ezeket az önkormányzat 2021-ben teljes körűen felújította és használhatóvá tette.

Mindemellett az ingyenességet is biztosították egészen 2022 második feléig. Medgyesi Miklós sajtószóvivő elmondta, a tízszeres energiaár-növekedés után az ingyenességet továbbra már nem tudják biztosítani. Ennek csak egyik oka, hogy a költségek az egekbe emelkedtek, de leginkább azért, mert így az eddiginél is nagyobb kihasználtsága lett az oszlopoknak – miután a városban csak ezeken lehetett ingyen tölteni –, ami inkább konfliktusokkal, mint előnyökkel járt. Jelenleg az oszlopok nem működnek, az átalakításuk zajlik. Azt, hogy mikortól és mennyiért lesz használható, egyelőre nem tudta megmondani, csak később tud információval szolgálni.

Mindenesetre az már látszik, hogy annak a néhány, még ingyenesen használható töltőnek jelentősen megnőtt a kihasználtsága, már ritka látvány az üresen álló töltőoszlop. A magyar lelemény azonban itt is megmutatta magát, a legnagyobb elektromosautó-töltő applikáción már felfedezhető egy magánember, az Akácos úton, aki saját, otthoni Tesla-töltőjét is hozzáférhetővé tette, bár nem ingyen.