Az eurózónába a közelmúltban belépő Horvátország felkészülten várta a pénznem cseréjét. Korábban több országban is gondot okozott ez, de a jelek szerint a déli szomszédainknál minden zökkenőmentes. Ennek legfőbb oka, hogy a horvátoknál már évek óta széles körben elterjedt az euró használata a hivatalos fizetőeszköz, a kuna mellett. De mi lesz az utóbbi sorsa? A Horvát Nemzeti Bank 2025. december 31-ig váltja át a kunát euróra. Idővel a régi pénzeszközt bezúzzák, és a többi között az építőiparban is alkalmazzák majd. Azt tudni: Horvátországban az életszínvonal nő, de hogy már a házak alapanyaga is pénzből legyen, az túlzás.