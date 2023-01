Három, egymáshoz kapcsolódó jurta áll egy kulcsi ház udvarán, közel a Duna-parthoz. Könyves Ágnes, a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatója elárulta, hogyan is kerültek oda. Három különböző méretű, egy hatméteres, egy nyolcméteres és egy tízméteres átmérőjű jurta van. Az iskolában működő Iránytű programnak sarkalatos pontja, hogy „Ki a természetbe, ki az iskola falai közül”. Azt gondolta, a jurta hasonlít a legkevésbé bármilyen iskolára is, meg is van az eredménye, azt érzékeli, hogy másként működnek itt a gyerekek, a miliő segít abban, hogy a munkájukat jobban tudják végezni. A jurtakészítő Lisztes Attila felmérte a terepet, és elmondta, milyen lehetőségek vannak ezen a helyen. Az igazgatónő pedig úgy gondolta, hogy ha elfér a legnagyobb, akkor legyen egy ilyen is, mert ezt hasznosítani lehet, nemcsak a gyerekeik számára, hanem ki lehet adni jógázni vagy táncolni, vagy bármilyen foglalkozásra, ami ide illik. Így került Kulcsra, a jurtákba a LEMangURIA.

Megpróbálják meghonosítani Kulcson is ezt az önmegismerő, önfelszabadító módszert, ami a táncot hívja segítségül Fotó: Laczkó Izabella

„Kereső emberként kutatom azokat a módszereket, amik előbbre visznek az életben, amik segítenek abban, hogy jobban megismerjem magam, fejlődjek, változzak. Találkoztam ezzel a módszerrel, és úgy éreztem, megérkeztem, ez az enyém. Annyira sok sikerélményem volt ezzel a tanulási folyamattal a navigátorképzésben, amit Semsei Angelika, a módszer kitalálója tart. Ami a legjobban megfogott benne, az, hogy a mozgáson keresztül ismerem fel a saját érzéseimet, a testemen keresztül tapasztalom meg azokat az új és új gondolati formákat, amik előbbre visznek az életben. Azt gondoltam, hogy ez a gyerekeknek is nagyon hasznos lenne, sőt a kollégáimnak is nagyon hasznos lenne, és elkezdtünk Angelikával dolgozni azon, hogy itt is meghonosodjon, hiszen az ország több pontján vannak navigátorok, akik segítenek az embereknek, hogy egy kicsit jobban önmagukra találjanak, vagy a fizikai kondíciójukon javítsanak, mert a tánccal erre is van mód. A mi térségünkben nincs erre lehetőség, bár úgy tudom, korábban volt. Tervezzük azt, hogy ha kellőképpen kiokosodom, és meglesz a kellő bátorságom, akkor én is elindulok a navigátorok útján. Persze ehhez az iskola vezetése mellett még egy kis időt is kellene találnom arra, hogy ez létrejöjjön. Amíg ez nem tud megvalósulni, addig is ide csalogattam a jurtával Angelikát, aki nagyon szívesen jön, és tart egyedi alkalmakat. A mostani egy négyalkalmas, egymásra épített elvonulásos tapasztalás. De szokott egynapos alkalmakat is tartani. De volt már arra is példa, hogy Szolnokról, illetve Martfűről érkeztek ide képzésre.”

Arra a kérdésre, hogy mit adott számára ez a módszer, Könyves Ágnes így fogalmazott: „Segített ránézni a saját árnyékaimra. Ez nagyon nagy dolog, mert sok módszerrel foglalkoztam már, és adott jó információkat önmagamról, de azokat olyan „módszereknek” éreztem, amik meghatározták, hogy ha ezt vagy azt csinálom, akkor ez vagy az történik. A LEMangURIA-ban hihetetlen szabadság van. Ahogyan én mozdulok, az mutatja meg, mi a helyzet velem. Minél inkább ráhangolódok saját magamra, annál többet tudok meg önmagamról. Nincsen semmilyen korlát, nem mondja meg a navigátor, hogy mit csináltam, mit éreztem, hanem én követem nyomon, hogy mi történik. Hogy egy táncmunkában kivel és hogyan kapcsolódom, mi történik. Az az izgalmas benne, ahogyan a saját életemben megtalálom a szinkronicitásokat. Megtalálom a mintát benne, és mivel megtáncolom, a saját életemben már tudom másképp csinálni. Magam adhatok mintát önmagamnak, hogyan csináljam másként. Ez nem sok rendszerben van meg szerintem.”

Semsei Angelika a módszer kidolgozója: „Könyves Ágnessel kezdtünk el azon gondolkodni, hogyan lehetne itt, Kulcson is olyan emberekből közösséget építeni, akik szeretnek táncolni. Eljönnek, kíváncsiak önmagukra, egymásra. Hogyan tudnánk idehívni akár messzebbről is olyan táncosokat, embereket, akik szívesen kapcsolódnának hozzánk. Ehhez egy nagyon különleges tér formálódott, hiszen itt egy fantasztikusan gyönyörű jurtában vagyunk. Nagyon különleges egy ilyen térben táncolni, ami kör alakú. A kör egyetemes szimbólum, és a szimbólumok mindig az energiatartalmak üzeneteit hordozzák magukban, és a kör az egység, a teljesség, az egészség a szimbóluma, és ebben megmozdulni nagyon különleges élmény. Van témánk is, a kitöltés. Lehet, hogy nem tudom egyértelműen átadni, hiszen ez egy folyamat, de talán úgy tudnám leegyszerűsíteni a célunkat, hogy mi az, amivel kitöltjük az életünket, minek adjuk oda a létidőnket? Használjuk-e azokat az eszközeinket, amelyeket már megtanultunk, amik már a mieink, és alkalmazzuk-e a mindennapokban? Egy kicsit górcső alá vesszük ezeket a területeinket, aztán pedig reményeink szerint – és biztos is vagyok benne, hogy meg is fog történni – megvilágosodik számunkra, hogy mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, és megérkezik hozzá az a belső erő, inspiráció, ami mutatja nekünk az irányt.