A műanyagszennyezés modern életmódunk egyik meghatározó hagyatéka, de mára annyira elterjedt, hogy a gyümölcsökbe és a zöldségekbe is bekerül azok növekedése során. A mikroműanyagok a bolygó minden részébe beszivárogtak – írták a BBC honlapján egy friss kutatásra hivatkozva Az antarktiszi tengeri jégben, a legmélyebb óceáni árkokban élő tengeri állatok zsigereiben és ivóvízben is találtak már kutatók mikroműanyagot. Egy tanulmány becslése szerint körülbelül 24,4 billió mikroműanyag-töredék található a világ óceánjainak felső rétegeiben.

De nem csak a vízben van jelen, a szárazföldi talajban is széles körben elterjedtek ezek az anyagok, és akár az elfogyasztott táplálékba is bekerülhetnek. Akaratlanul is előfordulhat, hogy szinte minden falatnál apró műanyagdarabokat fogyasztunk.

- A műanyagon túl is van élet, ezt már bizonyította az emberiség korábbi történelme is - nyilatkozta F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesület munkatársa. - Tömegesen csak az ötvenes években jelent meg a műanyag, főként a csomagolóiparban – tette hozzá.

Nem bírunk vele

- Ha bemegyünk egy tájházba, vagy egy parasztházba, ott csak természetes anyagokból készült eszközöket látunk, ezzel szemben egy mai lakás tele van műanyagokkal, ami hulladékként is megjelenik. Nem az a baj, hogy vannak műanyagok, hiszen egy jó tulajdonságokkal rendelkező anyagról beszélünk, hanem az a baj vele, hogy rendkívül sokféle, szintetikus módon előállított, amivel sem a természet, sem az ember nem tud mit kezdeni. Az a mennyiség, amelyet az üzemek, gyárak bocsátanak ki, és a fogyasztói életmód is használ, az már lassan a fejünkre nő - nyilatkozta.

F. Nagy Zsuzsanna szerint a palackos vizek fogyasztása is megfontolandó, mert a kupak nyitogatása révén is beleforgácsolhatunk a vízbe valamennyi mikroműanyagot. - Vagy a műanyag tálak használatánál, például amikor a habot veri fel benne az ember, abban vannak karcolások, sérülések, vagyis az a műanyag valahová eltűnik, a legrosszabb eset az, ha az ételünkbe kerül bele.

F. Nagy Zsuzsanna egy szemléletformáló rendezvényen

Fotós: Bujdos Tibor

Műanyagok nélkül

Bármi, ami az élelmiszerrel érintkezik, ha lehet, ne legyen műanyag! – ezt ajánlja F. Nagy Zsuzsanna. Érdemes természetes anyagokat használni, illetve azokat, amik kiállták az idők próbáját. - Sokféle alternatíva létezik az üvegtől a fán át szinte minden, amit régen is használtak, amit az idő megmért, az mai is működni fog – emelte ki.

Tisztítókúrák

Szervezetünk tisztításának fontosságára is felhívta a figyelmet a szakember, és a gyógyteák és gyógynövények rendszeres fogyasztását javasolja F. Nagy Zsuzsanna, mert az a levegőbe kerülő, légszennyezéshez kapcsolódó anyagcsere-folyamatokat és a táplálkozással bekerülő kevésbé hasznos anyagok kiürülését is segíti. Azok a gyógynövények, amelyek a környezetünkben is előfordulnak, sokkal hatékonyabbak a szakember szerint ebből a szempontból, mint más éghajlatról vagy más kontinensről származóak, épp ezért nem a gyömbért és a grépfrútot ajánlja, hanem például a csalánt, a zsurlót, a nyírfakérget, amelyek tökéletesen alkalmasak arra, hogy takarítsák szervezetünket. Fontos azonban megjegyezni, hogy bizonyos gyógyteákat csak kúraszerűen, két hétig szabad egyhuzamban inni, ilyenkor érdemes egy másikra váltani.