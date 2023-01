Kulcs - Mint minden évben, a térség településeinek polgármestereit kértük összegzésre az elvégzett munkáról és a terveikről. Ezúttal Jobb Gyulát, Kulcs település polgármesterét kérdeztük.

A 2023-as esztendő teendőit, feladatait is összeállították már Kulcson

– Hogyan értékeli az elmúlt esztendőt?

– A korábbi évekhez hasonlóan most is az előző évek beszámolóinak, terveinek, vállalásainak áttekintésével kezdem. Azt vallom, hogy siker esetén ez a munka egy egyértelműen látható fejlődési folyamat. Ilyenkor azonban megállva, távolabbról visszatekintve az előző évre, a jelen helyzetben értékeljük az elvégzett munkát, de az előre meghatározott koncepció alapján tervezzük a jövőt. Így természetesen a 2023-as esztendő feladatait is összeállítottuk, már beleillesztve ebbe az említett folyamatba. Az, hogy a világban zajló jelenkori történések miként befolyásolják mindennapjainkat, nem kell hangsúlyoznom önöknek, hiszen valamennyien érezzük a hatásait. Ezeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ugyanis rengeteg akadályt és egyben komoly kihívásokat jelentenek számunkra. Az előző két évünkben a Covid okozta nehézségek, ma a szomszédban dúló háború és ennek következményei, mint a szankciók, a gazdasági és társadalmi válságok nehezítik a dolgunkat. Ezek kialakulása tőlünk ugyan független, de komoly nehézségekkel járnak és – itt főleg a rezsiárak elszabadulására gondolok – adják fel a leckét. Takarékoskodunk, bevételnövelő intézkedéseket hozunk. De már közel négyezren élünk Kulcson, és a jövőnket is biztosítanunk kell, ehhez fejlesztések szükségesek. Ezért jelenleg épül a bölcsőde, iskola, újulnak útjaink, bővül az egészségház. Mint ahogy eddig is jómagam, a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal és az intézményeink dolgozói, elszántak vagyunk, és képesek vagyunk arra, hogy ezeket a nehézségeket is legyőzzük. Mi továbbra is tesszük a dolgunkat szeretett falunkért, Kulcsért! Mindannyian vállaltuk, hogy együtt dolgozunk, ez nem is lehetséges másként. Még akkor sem, ha néha olyan nehéz döntéseket kell hozni, ami rövid távon fáj, viszont hosszú távon mindenképpen a közösség érdekeit szolgálják. A legfontosabb dolgunk továbbra is a források megteremtése, a pályázatok írása és benyújtása. Ehhez kapcsolódóan polgármesterként az operatív feladatok mellett a lobbizás és a kapcsolattartás a két legfontosabb része a munkámnak. Persze nagyon fontos a költségek folyamatos ellenőrzése és szükség szerinti csökkentése, de fejlődni kizárólag csak a lobbitevékenységgel kialakított lehetőségekkel, vagyis a pénzügyi források Kulcsra irányításával lehet.

Az iskola építése jó ütemben halad, az új épületében már a belső burkolási munkálatok folynak

– 2022-ben milyen befejezett fejlesztésekkel gazdagodott a település?

– A Rákóczi Ferenc utcában az óvodától a református templomig a csapadékvíz-elvezetést föld alatti csőben megoldottuk, és az eddigi árok helyén a gyalogosok biztonságos közlekedése érdekében megépült a járda. Ezzel gyakorlatilag a Nyár utcától a Muskátli utcáig, tehát a falu teljes hosszában járdán közlekedhetnek a falubeliek. Megépült az óvoda előtti parkoló és a mellette lévő szoborpark is. Az autóbusszal közlekedők igényeinek eleget téve a buszvégállomást, a buszfordulót kivittük a sportpályáig, megkönnyítve ezzel a Tavasz utca és az Adonyi út környékén élők utazását, nem beszélve a 6-os útról közlekedőkét. A volt Nap Háza épületét ugyan még 2021-ben vásároltuk meg, de ott a szociális intézményrendszer működését tavaly tavasszal indítottuk be. Pályáztunk és nyertünk: orvosi eszközöket, a közterületek fenntartásához komoly gépeket, az óvoda számára játszótéri elemeket, és a szociális intézménynek egy kisbuszt vásároltunk. A hajóállomáson az elnyert 100 millió forintból és jelentős önerőből elkészült az épület, a kerítés felújítása. A megújult úszómű és a stégek kikötői engedéllyel rendelkeznek. Egyben kiváló helyszínt biztosít önkormányzati és egyéb rendezvények szervezésére, továbbá az észszerű és hatékony bérbeadásból bevételünk is származik. Az ivóvízhálózat kiépítése a település északi részén – Adonyi út, Kőbányai út, Cinke út, Csalogány út és Radicsai utca – befejeződött, ennek műszaki átadása megtörtént, az ott lakók hamarosan megkezdhetik a rákötéseket.

– Milyen konkrét feladatok, folyamatban lévő beruházások vannak jelenleg Kulcson?

– Az eddig komoly problémákat okozó vízelvezető rendszer fejlesztésére első ütemben elnyert forrásból elkezdtük a Deák Ferenc utca egy részében, a Bartók Béla utca és a Temető utca teljes szakaszában a kivitelezési munkálatokat. A helyszínváltozás miatt elodázott bölcsőde építése is beindult végre. Így a minden évben komoly fejtörést okozó helyhiány várhatóan jövő nyárra megoldódik. A csúszó Duna-part, mint mindig, most is komoly feladatot rótt ránk, a Hargita utca felújítása a megcsúszott szakasz helyreállítása – vis maior keretből és jelentős önerőből – folyamatban van. Az orvosi rendelő bővítése az új közbeszerzési eljárás lezajlása után folytatódik, a vállalkozó a munkát elkezdte. Várhatóan jövő nyáron végre a kibővített épületben lesz majd a betegellátás, a védőnői szolgálattal kiegészülve. A víz­elvezetés második ütemére is elnyertük a forrást, a közbeszerzési eljárás kiírására ezután fog sor kerülni. Ez a projekt a teljes Deák Ferenc utca és a Dózsa György utca csapadékvíz-elvezetését fogja megoldani. Az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a Fekete István Általános Iskola bővítése. Ez ugyan nem önkormányzati feladat, hanem tankerületi, de az együttműködés és a kapcsolódó beruházások sok feladattal és kiadással járnak. Biztosítanunk kellett az iskolások számára az építkezés alatt is zavartalan oktatást, tantermeket és az étkezést. A szociális intézmény területén kialakítottunk egy három tantermes ideiglenes konténeriskolát, az étkeztetéshez egy végleges kis konyhát, vizesblokkot és egy mintegy 50 négyzetméternyi helyiséget. Emellett a faluházban is folyik az oktatás, megnehezítve a kis közösségek lehetőségeit a sport- és kulturális tevékenységek céljából. Az iskola építése a 2024 tanév kezdésére elkészül. Ugyanakkor a polgármesteri hivatal energetikai ellátásának korszerűsítését és felújítását célzó támogatásra is sikerrel pályáztunk. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezés várhatóan jövőre fog megvalósulni.

A bölcsőde megépülésével a legkisebbek intézményi elhelyezési gondjait orvosolják majd Fotók: Török Tímea

– Milyen tervei vannak az önkormányzati feladatok tekintetében a jövőben?

– Pályázatot nyújtottunk be a külterületi utak állapotának javítására. Ez várhatóan kilenc utcát fog érinteni. A turizmusfejlesztés, és egyáltalán a rendezvényhelyszínként szolgáló hajóállomás és a szociális intézmény udvarán tervezünk munkákat. Továbbá Kulcs és Rácalmás között kerékpárutat terveztünk meg Rácalmással közösen. A pályázatot beadtuk és a közelmúltban megkaptuk rá a támogatást is. Továbbra is kiemelt fontosságú, hogy a településünk lakosságának növekedésével járó igényeket kielégítsük és infrastrukturálisan lekövessük. Tervezzük a közvilágítás és az ivóvízhálózat teljes kiépítését, minél több út szilárd burkolattal történő ellátását. A jelenleg kialakult intézményrendszeri problémák egyértelműen rávilágítottak, hogy a mai kor igényeinek megfelelő, a közösséget minden értelemben kiszolgáló művelődési házat is építenünk kell. A sport és a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló sportpálya és a Császár tanya fejlesztését is tervezzük. Ahhoz, hogy Kulcs szebb, igényesebb és élhetőbb legyen, a közterületek fenntartása is fontos feladat. Ahogy azt a bevezetőben már említettem, ehhez nagyon sok pénz szükséges! Igyekszünk minden létező lehetőséget megragadni. Az önerők biztosításához Fejér vármegyei önkormányzattól támogatást kértünk és kaptunk. A bölcsődéhez 34 millió, az orvosi rendelőhöz pedig 15 millió forintot. Végül, de nem utolsósorban, az egyik legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy bekerültünk az Iváncsa által határolt kiemelt gazdasági övezetbe, ahonnan idén tervezett és előre meghatározott célokra két részletben kaptunk összesen 335 millió forintot. A kiemelt gazdasági övezetből érkező támogatás előreláthatóan több évre lehetőséget fog biztosítani számunkra, hogy tovább tervezhessünk és fejleszthessünk Kulcson. Amint az új Iváncsai beruházás elkészül és termelni kezd, a támogatás mértéke akár az 500 millió forintot is elérheti. Köszönöm a kitartó és áldozatos munkát képviselőtársaimnak, a hivatalban és az intézményekben dolgozó munkatársaimnak. Köszönjük a Fejér vármegyei önkormányzatnak és a magyar államnak a lehetőséget és a forrásokat.