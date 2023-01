Miközben a hírek most arról szólnak, hogy tombol az influenzajárvány, s egyre több a beteg, az elmúlt hetekben más típusú betegség is megnehezítette a gyerekek, szülők életét. A vírus hányással jár és meglehetősen levertté teszi a beteget. Gruiz Andrea, székesfehérvári gyermekorvos a feol.hu-nak elmondta: noha valóban nagyon sok a hányásos vírussal érkező beteg, s már járványnak tekinthető, azért mégsem olyan léptékű a dolog, mint az influenza vagy a koronavírus volt.

- Elsősorban a kisebbeket érinti, ahogy én látom, mert a szülők nem panaszkodnak, hogy elkapták – árulta el a szakember, ahogy azt is: a mostani vírus nem okoz lázat, de hasmenés előfordulhat, de elsősorban a hányás dominál. – A hányás pár órán belül sokat hánynak a betegek. Ám a hányásos periódus pár, 5-6 óra alatt lezajlik, és akkor a nehezén túl vannak. Utána már tudnak inni is.

A gyermekorvos szerint hányáscsillapító kúpot kaphat a kis páciens, de nem szükséges, igazából magától is javul a folyamat. Legfontosabb azonban – hangsúlyozza a gyermekorvos -, hogy itatni kell a beteget: hideg vízzel, teával. – Kortyonként kínáljuk, egyszerre tehát ne nagy mennyiséget adjunk, még ha kívánja is a gyerek. Ha alszanak is a gyerekek, fel kell ébreszteni őket és itatni.

A kiszáradást, legyengülést elkerülendő és a tápanyagok, ionok pótlása érdekében érdemes recept nélkül kapható orális rehidratáló készítményeket is adni, pár kortyot a normál folyadék mellett. - Minél kisebb valaki, annál könnyebben felborul, nem csak a vízháztartása, de az ion-háztartása is, vagyis hamarabb kiszárad – mutat rá a szakember, aki azt kéri a szülőktől, figyeljenek arra, mennyi időnként jár a gyerek pisilni. Ha több mint 8 órája nem volt már, akkor az a kiszáradás jele lehet.