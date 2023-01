Tele van a bulvár a sztárabbnál sztárabb nímandokkal. És ez nem vélemény, hanem ezen egyedek a legtöbbször magukról állítják ki a szegénységi bizonyítványt. Még ez sem különösebben baj, hiszen nem mindenki születik Einsteinnek. A baj az, hogy ezek életvitelszerűen megélnek ebből. Így lesznek belőlük celebek, akik már a jelenkor „termékei”. Elsődleges jelentése: felkapott, „ünnepelt” hírességek. Hova is jutottunk? Sajnos ide! Azt hisszük, hogy ezt már nem lehet fokozni. De, igen! Amikor példaképként állítják elénk akarva, vagy épp akaratlanul őket. Aztán ezt sokan el is hiszik, hogy „így is lehet”. És ahogy elnézem, lassan már ők vannak többen.