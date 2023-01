Mint lapunk hasábjain is olvashatták: személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök 2023. január 10-én reggel városunk belterületén.

A helyszíni szemle adatai alapján egy 85 éves férfi Suzuki típusú személygépkocsival közlekedett a Bercsényi utcában a Bocskai utca felől a Szórád Márton út irányába, és későn észlelte a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyermekkorú személyt és elsodorta. A fiatal a baleset során könnyű sérülést szenvedett, a sofőrrel szemben eljárás indult.

Lapunk online felületéhez kapcsolódó közösségi média oldalunkon a hírhez kapcsolódva nagyon sokan reagáltak a nyugdíjas gázolóról szóló bejegyzésre. A majd’ száz hozzászólásban az olvasók két táborra szakadtak. Amíg az egyik párt az idős sofőrök ellenében osztotta meg visszafogottnak nem nevezhető véleményét, a másik tábor a fiatal pilóták vakmerő tapasztalatlanságát fejtegeti. Természetesen nem lehet és nem is tisztünk állást foglalni, de tényszerűen körbejártuk a témát.

A múlt év tavaszán a Dózsa György út és a Bocskai István utca találkozásánál szintén egy szenior korú sofőr hibájából történt baleset rázta meg a város közvéleményét, mert a karambol következtében végül elhunyt a dunaújvárosi sportélet egyik közkedvelt, ikonikus alakja. A tragikus esemény után megváltozott a forgalmi rend az érintett útszakaszon.

A neves televíziós személyiség, Vitray Tamás 2021-es balesetét követően is az idős járművezetők ellen indult támadássorozat. A Kossuth-díjas újságíró Volvójával a budapesti Andrássy úton karambolozott egy másik autóval. Bár nagy anyagi kár keletkezett mindkét járműben, személyi sérüléssel nem járt a karambol. Vitray elismerte a felelősségét és pénzbüntetést kapott. Ennek kapcsán megszólaltak a biztosítók is, és eloszlatták azt a tévhitet, miszerint az idősek miatt van a legtöbb baleset, sőt! A szakemberek statisztikája szerint az összes közúti balesetnek mindössze a 10 százalékában játszik szerepet az előrehaladott életkor.

– Hazánkban a jogosítvány megszerzésének feltétele az orvosi alkalmassági vizsgálat. Ennek célja, hogy megállapítsák, nincs-e olyan betegsége a sofőrnek, amely gátolna a vezetésben vagy a jármű kezelésében. Ezt a vizsgálatot bizonyos időközönként újra el kell végezni. Súlyosabb betegség esetén az orvos dönthet úgy, hogy másodfokú vizsgálatot tesz kötelezővé. Ezzel szemben külföldön nem kötelező az orvosi vizsgálat az úrvezetőknek, azonban bármikor bevonhatja a vezetői engedélyt egészségügyi alkalmatlanság esetén. Én úgy vélem, nem a kortól függ az alkalmasság, hanem az egyén képességeitől. Például aki bottal közlekedik a járdán, nem hiszem, hogy az autóban ülve kellő hatékonysággal és gyorsasággal tudná nyomni a pedálokat – mondta el Kiss Sándor, majd így folytatta a téma kapcsán:

– A gyalogos-átkelő egy kiemelt terület. Vesszőparipám a tanítványaimmal szemben is, hogy ha gyalogost látunk a zebránál, akkor bizony meg kell állni. Az egyértelmű jelzés hatására a gyalogos el fog indulni és így elkerülünk egy esetleges balesetet.

Az általános szabályozás azt is kimondja, hogy ahol számítani lehet gyalogosra, de nincs zebra, ott is úgy kell közlekedni, hogy bármikor meg tudjunk állni. Sőt, a KRESZ azt is világosan leírja, hogy aki a személyes felügyeletét nem képes egyedül ellátni, arra fokozottan kell ügyelni, itt a rendelkező gondolhat idősre, gyerekre egyaránt. Tehát nem dudálni, káromkodni kell. Hanem ha szükséges, ki kell szállni az autóból, és át kell kísérni az úton – mondta el a lapunk által megkérdezett szakértő, Kiss Sándor szak­oktató.