Nekünk mint délvidéki magyaroknak ez nemcsak egy egyszerű technikai kérdés, hanem mindez tele van érzelmekkel is. Az udvari volt határátkelőn léptük át az országhatárt, amely egykor volt jugoszláv–magyar (ennek közelsége vezetett oda, hogy a Dunai Vasműt nem Mohácson, hanem Dunaújvárosban építették fel), majd később a senki által sem elismert Szerb Krajina és Magyarország között húzódott, de mivel nem minősült hivatalos határátkelőnek, így az évekre le volt zárva.

Farkas Lajos mutatja, hogy már semmilyen akadály nem gördült az átutazásuk útjába Fotók: FM

A koronavírus idején is sok problémával kellett szembenézniük azoknak, akik át szerettek volna utazni a másik országba – személyesen is megtapasztaltam mindezt –, így most, amikor már semmilyen akadály sem gördült átutazásunk útjába, bizony meghatódtunk feleségemmel együtt (Farkas Márta a Szabó Magda Református Általános Iskola igazgatója). Trianon óta először egyesült a baranyai magyarság az anyaországgal, ez számunkra hatalmas eredmény, de mindezt a kinti magyarok is így érzik. Megünnepeltük rendesen, hisz szinte minden horvátországi magyar így érzett. Érdekes, de nemcsak a magyarok, hanem a horvátok is nagyon kedvesek voltak velünk, mindenhol a horvát–magyar barátságról, sőt egyesek testvériségről is beszéltek. Egy biztos: déli szomszédunk nem csak a labdarúgó-válogatottja világbajnoki bronzérme miatt van eufóriában.

Horvátország életében január elsejétől még egy komoly változás történt, az ország fizetőeszköze az euró lett a kuna helyett. Mindjárt odaérkezésünkkor tankoltam, a benzin ára (95-ös) 1,33 euró/l, tehát olcsóbb, mint nálunk, ezért több magyar gépkocsi is ott tankolt, sorok nincsenek, üzemanyag van bőven. Az üzletekben minden ár kunában és euróban is fel van tüntetve, január 15-ig mindkét fizetőeszközt elfogadják, de mint tapasztaltam, az egyik pélmonostori bolt pénztárnál egy idősebb úr előttem kunával fizetett, de a visszajárót már euróban kapta meg. Egyébként azok, akiknél még maradt otthon esetleg horvát kuna, ne aggódjanak, mert minden horvát bank és posta átváltja a kunát euróra, egész éven keresztül, az árfolyam egy euró körülbelül, 7 és fél kunát ér, így kell számolni.

Végezetül egy érdekes eset történt velünk, január 5-én reggel negyed 7-kor. Hirtelen megremegett az ágy, az ablaküvegek és utána néhány másodpercig az egész ház is, akaratlanul valami rosszra gondoltunk (esetleg gázrobbanás), de mint az később kiderült a Drávaszögben 3,6-os fokozatú földrengés volt, és az epicentruma szintén ott volt a közelben. Persze a zajra mindenki felriadt, hisz Horvátországban három évvel ezelőtt Petrinja közelében egy ennél jóval erősebb földrengés pusztított, ott viszont komoly anyagi kár is keletkezett, sőt ember­életeket is követelt a katasztrófa. Még életemben nem éltem át földrengést, de ez a viszonylag alacsonynak számító rezgés is ijesztően hatott.

Még csak néhány nap telt el az új évből, de máris számos tapasztalattal gazdagodtunk, így miután ismét itthon vagyunk, minden kedves olvasó egészségére iszom egy jó pohár baranyai (drávaszögi) bort, és így kívánok boldog új esztendőt!