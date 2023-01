Az év elején rendre fellángol szerkesztőségünkben a vita, milyen naptárt tegyünk ki a falra. Az elmúlt évek „gyakorlata” szerint a nem annyira túlöltözött hölgyek szerepeltek elegáns környezetben, ami arra késztette kolléganőinket, hogy különböző papírruhákba bújtassák őket. A sorstársak az idei hölgykollekció „retusálásával” már nem bajlódtak, hanem nemes egyszerűséggel macsókból álló férfinaptárt tettek ki szintén a szerkesztőségbe. Non plusz ultraként megtudták, hogy közelünkben forgatnak egy híres filmsorozatot, amelynek főszereplője mintha csak ebből a naptárból lépett volna ki. Egyik kolléganőnk már be is jelentkezett hozzá interjúra. Figyeljék csak a Hírlapot!