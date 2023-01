Pintér Tamás polgármester január 26-ra hívta össze az év első rendes közgyűlését. A képviselő-testület tagjai nyílt ülésen várhatóan 28, zárt ülésen pedig 2 napirendi pontot tárgyalnak majd meg.

A közgyűlés 2023. évre a köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke: valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 40 százaléka, illetve valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményük 20 százaléka.

A testület dönthet a személytaxi legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló korábbi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről, amely maximalizálta a szolgáltatásért elkérhető díjakat. Amennyiben a testület megszavazza az új díjakat, akkor jelentős áremelkedés lesz február 1-től ebben a szegmensben a városban.

A közgyűlés döntésével támogathatja egy kérelem benyújtását a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára részére, amelyben az önkormányzat kéri az államtitkár közbenjárását a kormánynál annak érdekében, hogy a Dunaújvárost terhelő, a központi költségvetés szolidaritási hozzájárulás öszszegét legalább az ISD Dunaferr Zrt. felszámolása következtében kieső adóbevétel öszszegével csökkentse a kormányzat.

A Rácalmással korábban megkötött egyezségi keretmegállapodással kapcsolatos újabb állásfoglalás kialakítására is sor kerülhet. Teszik ezt azért, hogy a város hozzájusson közel egymilliárd forinthoz, mely Rácalmás iparűzési adóösszegének a fele, és mely az önkormányzat álláspontja szerint továbbra is Dunaújvárost illeti meg a korábban megkötött egyezségi keretmegállapodás alapján.

Továbbá elfogadhatják a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. üzleti tervét is. A testület megválaszthatja a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjait, illetve megállapíthatják a Dunanett Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát is. A testület dönthet a kivett lőtér megnevezésű ingatlanra tett vételi ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról.