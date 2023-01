A szendvicspanel szerkezetű épületet az önkormányzat és az egyesület beruházásában, a kistérségi társulás, valamint egy európai uniós program és a katasztrófavédelem támogatásával valósították meg. A kivitelezés tavaly év elején kezdődött, az újévet pedig már az új szertárban köszöntötték az önkéntesek. Az épületben két gépjárműfecskendő és egy gyorsbeavatkozó állomásozik, a hátsó részben pedig az önkéntes tűzoltók egy irodahelyiséget is kialakítottak. A szertárban zuhanyzóval ellátott vizesblokk is van, ahova a tervek szerint a védőruhák tisztítására egy ipari mosógépet is elhelyeznek majd a jövőben.

Az új bázis a városközpont közelében épült fel. Kedvező elhelyezkedéséből és korszerű kivitelezéséből, az önműködő szertárkapukból is adódóan hamarabb el tud indulni a segítség az egyesület vonulási területének öt településére, Martonvásárra, Ráckeresztúrra, Baracskára, Tordasra és Gyúróra, valamint a közeli M7-es és M6-os autópályák, valamint a 7-es főút érintett szakaszára.

Az új épületben az önkéntes tűzoltók védőfelszereléseit, és az egyesület tűzoltó technikai eszközeit is megfelelően, méltó körülmények között el tudják helyezni. Korábban Martonvásár határában két fűtetlen garázsban parkoltak a gépjárműfecskendők, igazi szertára, közösségi tere nem volt az egyesületnek. Az új épület tulajdonképpen már most az önkéntes tűzoltók második otthonává vált. Szabadidejük nagy részét a szertár végleges kialakításával, az eszközök megfelelő elhelyezésével töltik. Tavasszal a város önkormányzatával együttműködve a szertár környezetének tereprendezésével folytatják, kerítésépítés, szilárd burkolat, parkosítás és parkoló kialakítása is szerepel a kitűzött célok között.