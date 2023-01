Amíg 1856-ban évi 5 millió koronából gazdálkodott a flotta, addig 1862-ben már évi 17 millió koronára emelkedett ez az összeg. Ekkorra a haditengerészet pénzügyileg függetlenítette magát a hadseregtől, így nagyobb pénzügyi támogatásban részesülhetett, annak ellenére, hogy a Birodalmi Tanács nem lelkesedett a hadiflottáért.

Magyar szemmel nézve a haditengerészet még az 1867-es kiegyezés után is osztrák intézménynek számított. A magyarok többsége úgy vélte, hogy a flotta inkább az osztrák érdekeket szolgálja, ezért annak fejlesztését nem tartották fontosnak. A politikai helyzet viszont változott a századfordulón, a fegyverkezési versenyben Olaszország is fejleszteni kezdte haditengerészetét, így az Adrián vetélytársa lett a Monarchiának. Ez azt jelentette, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia politikai és katonai vezetői is a flotta fejlesztését tűzték ki célul. Ekkor döntöttek arról, hogy a kor legújabb hajótípusait hozzák létre, ezek közé tartoztak a partvédő páncélosok, s a kor legújabb hajótípusai, a dreadnought-ok is. A dreadnought a XX. század elején a csatahajó uralkodó típusa volt. Tervezésénél két újítást vezettek be: a hajót nagy kaliberű ágyúkkal szerelték fel, illetve gőzturbinás meghajtást alkalmaztak.

Ilyen volt a Szent István csatahajó is, amely a kor legmodernebb hajói közé tartozott. A flotta büszkeségét 1914. január 17-én bocsátották vízre. A magyar pénzből elkészült és első királyunk nevét viselő csatahajó ünnepi vízre bocsátásánál Ferenc József császár egészségi állapota miatt nem tudott megjelenni, a trónörökös, Ferenc Ferdinánd főherceg viszont nem kívánt részt venni az eseményen a magyarok iránt táplált ellenszenve miatt. Az uralkodó családot végül Mária Terézia főhercegnő képviselte, aki a keresztanyai tisztet látta el.

1914. január 17.: a hajó vízre bocsátása Fotó: Wikipédia

A Szent István nevet kapta

A haditengerészet főparancsnoka, Rudolf von Monte­cuccoli tengernagy 1908 februárjában jelezte a hadiflotta fejlesztéseit, majd miután a magyar kormányzat elfogadja a Monarchia 1910–11-es haditengerészeti költségvetését, a flotta vezérkara úgy döntött, hogy a hajó – az osztály egységei közül egyedüliként – magyar nevet kapjon, az elnevezésről személyesen maga Ferenc József döntött. A Szent István csatahajó megépítésére a Ganz-Danubius hajógyár akkoriban Magyarországhoz tartozó Fiumében (ma Rijeka, város Horvátországban) lévő gyártelepe kapta a megbízást. Ára majdnem elérte a 61 millió koronát, az építést pedig 1912. január 29-én kezdték meg. A hajó teljes hossza 152,18 méter, szélessége 28 méter és teljes terhelés melletti merülése 8,6 méter volt. A vízkiszorítása normál terhelés mellett 20 ezer tonna, teljes terhelés mellett pedig 21 689 tonna volt. A hajócsavarok tengelyének felfüggesztését tengelynadrágokkal (pengeszerű összekötő elemekkel) oldották meg, nem úgy, mint a testvérhajói esetében, amelyeknél a tengely rögzítését felfüggesztő gerendákkal oldották meg. A csatahajó az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetének egyetlen egysége volt, amelyet nem láttak el torpedóvédelmi hálókkal, mivel a brit gyártó azokat a háború kitörése után már nem szállította le. A Szent István gépeit, turbináit és az elektronikáját a gyár budapesti üzemében készítették el. A hajó páncélzatát Vitkovicében (ma Ostrava, Csehország), a lövegeket pedig a pilseni Skoda üzemben gyártották. Fedélzetén közel ezerszáz matróz és negyven tiszt teljesített szolgálatot. Még tartott a hajó módosítása, amikor 1914. június 28-án Szarajevóban merénylet áldozata lett Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége, erre az Osztrák–Magyar Monarchia július 28-án hadat üzent Szerbiának, amivel kitört az I. világháború. A csatahajó befejezése sürgőssé vált, testvérhajóját, a Prinz Eugent 1914. július 17-én átvette a haditengerészet, ám a Szent István építése a háborús anyaghiány és az építők gyakorlatlansága miatt elhúzódott, ezek nagyban hozzájárultak a hajó későbbi sorsához. A csatahajót végül 1915. december 13-án vette át a haditengerészet, és december 23-án hivatalosan is szolgálatba lépett.

Szerepe az I. világháborúban

A csatahajó páncélzatát az akkori kor nagy hadihajóihoz hasonlóan a Krupp-féle cementált páncéllemezek alkották, a vízvonal mentén húzódó övpáncélzata, valamint a lövegtornyok páncélzata 280 mm, amíg a kazamaták páncélzata 180 mm vastag volt. A fedélzet kétrétegű páncélvastagsága pedig 30–48 mm között mozgott. A hajó fő fegyverzetét 12 darab 30,5 cm űrméretű, 45 kaliberhosszúságú, K10 mintájú Skoda löveg alkotta, amelyeket hármasával helyeztek el négy lövegtoronyban. A 300 tonnás lövegtornyok vízszintes irányzási szöge 280 fok volt, azaz mindkét irányban 140 fokra lehetett elforgatni. A lövedékek tömege 450 kg volt, és 800 m/s torkolati sebességgel lőhették ki azokat percenként kétszer. A lövegek maximális lőtávolsága 20 000 méter volt.

A Szent István csatahajó a háború nagy részét Pola (ma Pula) kikötőjében töltötte, fedélzetén 1916. december 15-én megjelent IV. Károly magyar király (Ausztriában I. Károly császár), majd 1917. december 17-én II. Vilmos német császár is. A hajó főleg a légvédelem terén volt hasznos, mivel a haditengerészet féltette drága, modern hajóit az antant tengeri fölényétől. Mindössze kétszer volt éles bevetésen, légitámadás elhárításán. Az olasz légierő 1915 és 1917 között 80 támadást intézett a Monarchia egyik legerősebb bázisa, Pola ellen. Ekkor játszott fontos szerepet a Szent István: 1917. június 13-án és augusztus 2-án. A hajó 937 napig volt szolgálatban és 54 nap volt, amikor nem a polai kikötőben állt. Ebből az 54 napból egyetlen utat tett meg, 1916. március 15-16-án Pago (ma Pag) szigetére, így elmondható, hogy nagy háborús sikerekben nem volt része. Szárazdokkba egyszer sem került, hogy az alját megtisztítsák, így leeresztett horgonnyal várakozott a kikötőben.

1918-ban az antant tovább erősítette az otrantói tengerzárat, megnehezítve ezzel a német és osztrák–magyar tenger­alattjárók számára a Földközi-tengerre való kijutást. Az említett tengerzárat, az Adriát a Jón-tengerrel összekötő Otrantói-szorosban építették ki, mivel itt volt a legszűkebb hajózó útvonal az Adriáról a Földközi-tenger felé. Mivel akkor a mai Albánia is olasz gyarmat volt, így a tengerszoros mindkét oldalát az antant ellenőrizte. 1918. február 1-jén a cattarói (ma Kotor, Montenegró) kikötőben matrózlázadás tört ki, amelynek során a lázadó matrózok átvették az irányítást a kikötőben állomásozó cirkálókon és rombolókon. A lázadást leverték, de az uralkodó felmentette a flottaparancsnoki tisztségéből Maximilian Nje­govan admirálist, helyére pedig Horthy Miklós ellentengernagyot nevezte ki, aki kidolgozta a Korfu-hadműveletet, hogy ezzel felszámolja az otrantói tengerzárat. Az új flottaparancsnok már be kívánta vonni terveibe a modern csatahajókat, köztük a Szent Istvánt is.

Tragédia a bevetésen

A Korfu hadművelet terve egy meglepetésszerű támadás lett volna a tengeri zár ellen, az akcióba 26 hajót terveztek, amelyekhez még csatlakozott 32 torpedónaszád és három tengeralattjáró is. Az akció 1918. június 8-án este indult, amikor is Horthy Miklós vezérhajója, a Viribus Unitis, valamint a Prinz Eugen csatahajók a tervezett kísérettel kifutottak a polai kikötőből. 24 óra múlva követte azokat a Szent István csatahajó a kísérőhajókkal. Június 10-én éjjel két, torpedókkal felszerelt olasz motorcsónaknak – MAS 15 és MAS 21 – sikerült észrevétlenül a kísérő hajók közé beférkőzniük, majd két torpedóval a kazántermek magasságában eltalálniuk a Szent Istvánt. A csatahajó majdnem háromórás küzdelmet folytatott a betörő vízzel, ami egyre több kazánt tett használhatatlanná, ami miatt a szivattyúk sem üzemelhettek már. Végül a kazántermek közötti válaszfalak átszakadása után a hajó átfordult és elsüllyedt. A tragédiában 89 tengerész veszett oda, 4 tiszt és 85 matróz, közülük 41 fő volt magyar állampolgár. A Szent István volt az egyetlen olyan csatahajó az I. világháborúban, amelynek elvesztését mozgóképen is rögzítették. A csatahajó elvesztésének hírére Horthy Miklós ellentengernagy lefújta a Korfu-hadműveletet, mivel a legfontosabb tényező, a meglepetés ereje szertefoszlott, majd visszarendelte a hajóit Polába. A Szent István csatahajó elsüllyesztésének évfordulóját Olaszországban a mai napig minden évben megünneplik, mint a haditengerészet napját.

