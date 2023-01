Hirohito császár 1926. december 25-én lett Japán uralkodója, ő volt a felkelő nap országának a 124. császára, és ő uralkodott legtovább a japán császárok közül. Rendeletei jelentős változásokat hoztak országában. Tengerbiológusként is tevékenykedett, érdekelte a tudomány, s bár igyekezett egyszerűen élni, de a történelem más szerepet szánt neki.

Uralkodásában és Japán történelmében a II. világháborús vereség jelentett döntő fordulatot. Japán 1945. augusztus 14-én, a Hirosimára és Nagaszakira mért amerikai atomcsapást követően kapitulált, majd másnap a császár a rádióban szólította fel népét a megadásra. Sok alattvalója ekkor hallotta először uralkodója hangját, akit addig félistenként tisztelt. Japánban máig tabutéma a tennó, vagyis a császár háborús szerepe. Ez részben a tiszteletnek köszönhető, másrészt annak, hogy a császár Douglas MacArthur amerikai tábornok (1945 és 1950 között a Japánban állomásozó amerikai erők parancsnoka) javaslatára mentelmi jogot kapott: nem vonták felelősségre a háborút követően. Politikai szempontokból kifolyólag el sem mozdították a trónról, hogy biztosítva legyen a megszállók számára a rend és a törvényesség. Hirohito – akinek nevében japánok milliói harcoltak a II. világháborúban – így nem volt azon több ezer japán katonai vezető között, akiket a háború után bíróság elé állítottak. A császár végül is nem ült a vádlottak padjára, még Kína és Ausztrália nyomása ellenére sem. Az amerikaiak ezt azzal indokolták, hogy az olyan felzúdulást keltene a japán társadalomban, amely folytán akár egymillió fővel is növelni kellene a megszálló csapatok létszámát. A japánok ugyanis istenként tisztelték császárt és el sem tudták képzelni, hogy őt perbe fogják.

A nankingi mészárlás gigantikus emlékparkja, ahol a kavicsok a koponyákat jelképezik, amiben szinte elvész az ember

Véres konfliktus

Japán háborús császára, aki 1926-tól 1989-ig ült a Krizantém trónon, egészen haláláig gyötrődött a II. világháborús felelőssége miatt, derült ki egy nemrég megjelent tanulmányból. A feljegyzésekben az áll, Hirohito rengeteget tépelődött, haláláig gyötrődött azon, hogy vajon hány ember hibáztathatja őt a II. világháborúért, s az azt megelőző, 1937-ben kezdődő, kínai–japán véres konfliktusért. Itt elsősorban a nankingi mészárlásra utalnak. E vérfürdő a második kínai–japán háború alatt játszódott le, amikor is a japán inváziós erők a hat hétig tartó erőszakhullám alatt kínaiak százezreit ölték meg brutális módon. A japán katonák már útban Nanking, az akkori kínai főváros felé is követtek el kegyetlenkedéseket, a japán erők élére kinevezett Aszaka herceg pedig olyan parancsot adott ki, amely gyakorlatilag engedélyezte a szabad gyilkolást. A császári csapatok 1937. december 13-án foglalták el a várost, majd kegyetlen öldöklés vette kezdetét. A Jangce folyón menekülni próbáló kínaiakat egyszerűen legéppuskázták. Sokakat élve eltemettek, vízbe fojtottak vagy felgyújtottak. A japán csapatok a történelem egyik legbrutálisabb vérengzése során legalább 250-300 ezer katonát és civilt végeztek ki. Mintegy 20 ezer nőt erőszakoltak meg, legtöbbjüket családjuk szeme láttára. Az áldozatok pontos száma a mai napig nem ismert, mert a helyszínt még az események előtt elhagyták a nyugati diplomaták és újságírók, így csak japán és kínai forrásokra lehet támaszkodni, ezek azonban ellentmondásosak. Az erőszak áldozatainak számát a kínaiak közel 300 ezer főre becsülik, de a japán kormány csupán 20 ezer főt ismer el. A Távol-keleti Nemzetközi Katonai Törvényszék 250 ezer főben állapította meg az áldozatok számát.

Istenből lett ember

Hirohito császár Micsi herceg néven született 1901. április 29-én Tokióban, Josihito trónörökös (a későbbi Taiso császár) és Szadako hercegné első fiaként. Trónörökössé 1916. november 2-án nevezték ki. Hároméves korától nevelőkre bízták, majd a Gakusuin Főnemesi Iskola tanulója volt 1908-tól 1914-ig, ezután egy speciálisan a trónörökösök számára fenntartott intézetbe járt 1914-től 1921-ig. Első japán trónörökösként hagyta el Japánt 1921 elején, hogy féléves európai tanulmányutat tegyen. Hazatérése után, november 29-én régensként átvette a hivatali ügyek irányítását az elmezavarban szenvedő apja helyett. 1924-ben feleségül vette távoli unokatestvérét, Nagako Kuni hercegnőt, a házasságból hét gyermek született, öt lány és két fiú, ötödik gyermekük, egyben elsőszülött fiuk, Akihito császár 1989-ben követte őt a Krizantém trónon. (A Krizantém az őszirózsafélék családjába tartozó, 37 fajt számláló, többnyire Kelet-Ázsiából származó virág, a japán uralkodóház jelképe, mert a virág a nyugalom és az örök élet szimbóluma.)

Taiso császár halála után, 1926. december 25-én Hirohito néven lépett trónra. Az 1928. november 10-én megkoronázott fiatal császár uralkodásának első időszaka a háborúról szólt. A japán hadsereg 1910-ben annektálta a Koreai-félszigetet, majd 1932-ben megszállta Mandzsúriát, 1937-ben háborút kezdett Kína ellen, majd 1941. december 7-én Pearl Harbornál hadüzenet nélkül megtámadta az Egyesült Államokat. A történészek ma is megosztottak az uralkodó szerepét illetően abban a kérdésben, hogy a győztes I. világháború után megerősödött, majd fokozatosan politikai vétójoggal is felruházott hadseregre mekkora befolyást tudott gyakorolni a napi politikától hagyományosan távol tartott császár. A japán kapituláció után Hirohito császárnak le kellett mondania vagyona nagy részéről is, a többi között a császári palotát és az azt övező területet át kellett adnia az államnak, majd 1946. január 1-jei újévi rádióbeszédében leszögezte, hogy nem isteni származású, hanem ugyanolyan emberi lény, mint bármelyik japán alattvalója. Mindez a 2600 éves japán császárság történetében egyedülálló volt, és népe számára hatalmas csalódást jelentett.

Ázsia Hitlerje?

A II. világháború során a japán megszállók rengeteg kegyetlenkedést hajtottak végre a meghódított területeken, ezért Kínában, Tajvanon, Koreában és Délkelet-Ázsiában Hitlerhez hasonló zsarnokhoz hasonlították Hirohito császárt. Japán ázsiai inváziója miatt sokan ellenszenvesnek találták a császári családot. A Japán Birodalmi Hadsereg a XX. század elején már az egyik legmodernebb hadsereg volt egész Ázsiában, az állomány jól képzett volt, magas fegyelemmel rendelkezett és a kor legmodernebb harci eszközeivel volt felszerelve. A II. világháború a csendes-óceáni hadszíntéren 1941. december 7-én kezdődött meg, amikor Japán hadüzenet nélkül megtámadta az Egyesült Államokat, súlyos károkat okozva a Pearl Harbor-i támaszponton állomásozó amerikai flottának. A japán haderő ezután szinte akadálytalanul nyomult tovább, először behatolt Burmába, majd elfoglalta Szingapúrt, a Fülöp-szigeteket, Holland-Indiát és már Ausztráliát fenyegette. Sok történész szerint ezekről tudott a császár is, csak az a kérdés, hogy mekkora beleszólása volt a háború kimenetelébe. Az amerikaiak 1945. augusztus 6-án Hirosima városára, majd három nappal később Nagaszakira dobták le az atombombát, ami azonnal több tízezer ember halálát okozta. A japán kormány még ez után is hezitált, hogy kapituláljon-e, de akkor határozottan fellépett Hirohito császár, és a további vérontás megakadályozása végett azonnali fegyverletételre szólította fel a japán hadsereget.

A katonai vereség után Hirohito az alkotmány által kijelölt jelképes szerepnek megfelelően építette ki kapcsolatát népével. Közös palotába költözött gyermekeivel, az addig a halandóktól szigorúan elzárt uralkodó egyre többet mutatkozott a nyilvánosság előtt, öreg Rolls-Royce autójával többször is kikocsizott alattvalói közé. Ő nyitotta meg az 1964-es tokiói olimpiát, számos alkalommal képviselte Japánt a nagyvilágban is. A japán uralkodók közül elsőként utazott külföldre, 1971-ben Európába látogatott, négy évvel később pedig az Amerikai Egyesült Államokat is felkereste.

1987 végén rákot diagnosztizáltak nála, majd 15 hónappal később 1989. január 7-én halt meg Tokióban. Halálával véget ért az isteni eredetűként született japán császárok sora, temetésén több külföldi méltóság is megjelent, ami szintén újdonságnak számított. Uralkodása máig vitatott, egy olyan hódító állam élén állt egy olyan időben, amikor az emberi élet egy cseppet sem számított.

