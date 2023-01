Az adonyi Bandy Band fúvószenekar elsősorban a sváb hagyományokat ápolja, szinte minden jelentősebb adonyi eseményen fellép. Korábban szokás volt, hogy szilveszteri bulival búcsúztatják az esztendőt, de 2023-tól új „módi” szerint működnek. Január végén, esetünkben 28-án, pénteken egyszerre tartották meg a 2022-es esztendő búcsúztatását és a 2023-as nyitását.

A művelődési ház a kezdésre teljesen megtelt, és a résztvevők végig remek hangulatban töltötték az estét. Az emelt hangulathoz hozzájárult a Szent Orbán Borrend is, amely ingyen és bérmentve kínálta a boraikat a nagyérdeműnek. Schmidt Attila, a borrend nagymestere ezzel kapcsolatban elmondta.

– A Bandy Band rendszeresen fellép a rendezvényeinken, például az Orbán-napon, és nem kér tiszteletdíjat. Úgy éreztük, kötelességünk viszonozni ezt a kedvességet, ezért szombaton ott voltunk a művelődési házban. Bort, fröccsöt, forralt bort kínáltunk. A borokat a tagjaink ajánlották fel.

Kenesei András, a Bandy Band Kistérségi Fúvószenekari Egyesület elnöke elégedetten értékelte a szombati koncertet.

– Mindig telt ház előtt játszunk, most is így volt. A zenekar általában két, két és fél­ órás koncerteket szokott adni, ezúttal is ez történt.

Az elnöktől megtudtuk, nemcsak Adonyban és a térségben lépnek fel, hanem országszerte, általában azokon a helyeken, ahol sváb kisebbség van, ahol a német eredetű hagyományokat ápolják. A kistérségben kiemelten jó a kapcsolatuk a Szent Orbán Borrenddel, különösképpen azóta, amióta Schmidt Attila a nagymesterük, kölcsönösen segítik egymást.

– Ahova hívnak minket, oda szívesen megyünk. Érdekes módon Dunaújvárosban még soha sem léptünk fel. Kilencven százalékban nem kérünk díjazást. Ha nagyobb összeg az útiköltség, azt szoktuk elkérni.

A borrend pénteken újabb rendezvényen vesz részt, de ez már saját szervezés, a harmadik regionális pálinkamustrának lesznek a házigazdái. De, hogyan kerül a borászok asztalára a pálinka? Erre korábban, amikor a mustrasorozat elkezdődött, Schmidt Attila azt a választ adta, hogy a borászok nagy része készít pálinkát, ha mást nem, törkölyt vagy szőlőt. De majdnem mindenkinek vannak gyümölcsfái, így színes a paletta. Ezt bizonyítja, hogy tavaly Fülöp Erzsébet bodzapálinkája nyert a mustrán.

Az idei pénteken 18 órakor kezdődik a művelődési házban. A szervezők minden olyan magánfőzőt, házi pálinkafőzőt várnak, aki szeretné megmutatni a pálinkáját. A kínáláshoz 0,75 liter mennyiségű mintára lesz szükség. A szakértő László Norbert pálinkabíráló lesz. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, érdeklődni a 20/326-3409-es telefonszámon lehet.

A regisztráció azért szükséges, mert véges a művelődési ház Lívia Termének a befogadóképessége, ugyanúgy, mint a pálinkabírálás észszerű száma, ideje.