– Miért most tartották a közmeghallgatást? – kérdeztük a polgármestert. – Az önkormányzatnak minden évben kötelező egy ilyen alkalmat tartani. Lehet többet is. Azért választottuk a január elejét, mert arra gondoltam, hogy olyan téma is felmerülhetett volna, ami a költségvetést is érintheti, amibe azt be kellene építeni. Azt pedig ebben a hónapban fogjuk tárgyalni, és februárban pedig szeretnénk elfogadni a képviselő-testülettel.

Amit a tavalyi esztendőről el lehet mondani

– A pályázatok szempontjából nem panaszkodhatunk, hiszen a Magyar Falu Programban hármat nyertünk, és volt egy tavalyelőtti is, ami nagy örömömre szintén megvalósult. A beszámolóból látható volt, hogy ezekhez kilencvennégy és fél millió forintos saját erőt is kellett biztosítani.

Tekintélyes a normatív támogatás összege

– A főösszeget látva szép remények ébredhetnek bennünk. Négyszázhuszonötmillióról van szó, de ez nem azt jelenti, hogy azt csinálunk vele, amit szeretnénk. A normatív finanszírozásnak az a lényege, hogy megmondják, hogy mire költhetjük. Mi az ipar­űzési és a kommunális adó formájában beérkező saját jövedelmünkből költhetünk.

Voltak, akik családostul érkeztek a közmeghallgatásra Fotó: Balogh Tamás

A kommunális adóért szolgáltatást nyújtanak

– Ezt joga van az önkormányzatnak bevezetni. Ez arra szolgál, hogy a lakosok telkein föllelhető kommunális szolgáltatások (a víz, szennyvíz, villany, gáz, szemétszállítás) fedezetéül szolgáljon.

Kiemelt beruházás volt az óvodai

– A konyhát mindenképpen fel kellett újítanunk, hiszen bár az épület már többször is kapott felújítást, de a konyhához eddig nem nyúltak. Olyan eszközök és gépek is kellettek, amikkel a megnövekedett adagmennyiséget gond nélkül el lehet készíteni. Mellette teljes építészeti felújítást is kapott. A legtöbb gondot a szellőztetőrendszer okozta, azt is kicseréltük. Ez egy hosszú távú beruházás volt. Nem az volt a célunk, hogy egy nagyüzemi konyhát üzemeltessünk, mert a most naponta elkészített háromszázhúsz körüli adag eléggé kitölti a lehetőségeinket. A további bővítés sem okozna problémát, csak az üstöt kellene nagyobbra cserélnünk, és újabb helyszínekre is tudnánk ételt biztosítani.

Az árakról semmi biztos nem mondható

– Azt viszont tudni kell, hogy az önkormányzat mint üzemeltető évente csak kétszer nyúlhat az árakhoz. Tehát megeshet az, hogy év közben úgy megemelkednek a nyersanyagbeszerzési költségek, hogy veszteséget termelnénk. Amennyiben a saját településünkön élők ellátásánál merülne föl ez a probléma, akkor is kellemetlen, de még tolerálható. A vidékre való kiszállításnál viszont nem.

Vannak-e elmaradt beruházások

– Voltak elmaradt pályázatok, de nem rajtunk álló okok miatt nem valósultak meg. Az idei évben viszont lesznek olyanok, amiket nagyon szükséges lenne megcsinálni, azonban nem lesz rá pénzünk. Ez az energiafelhasználási hatékonyság növelését, a fűtési és a villamosenergia-rendszerek felülvizsgálatát jelenti. Hiszen ha már újabb bevételi forrásokra nem számíthatunk, a meglévőket szeretnénk takarékosan fölhasználni.

Megőrizte a derűs hangulatát

– Ez így volt, hiszen ha már túl lennénk az első körös költségvetési tárgyalásainkon és ott komoly hiányokat látnánk, akkor biztosan másként álltam volna a polgárok elé. Másrészt alapvetően realista ember vagyok. Az eddigi tapasztalataimból indulok ki, miszerint ha az eddigi évek kihívásait meg tudtuk oldani, akkor bízok abban, hogy az ideiekkel is megbirkózunk. Addig fogunk nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér.

Fájdalmas döntések előtt állnak

– Mindig előremutató, szép terveket szőttünk, ami most is így történik. Azonban be kell látnunk, hogy nem mindig úgy sikerülnek a dolgok, ahogy az ember szeretné. Ez nem minden esetben azért van így, mert megjött a Covid, kitört a háború, elszabadult az infláció. Lehetnek egyéb nehézségeink is.

Lakossági észrevétel: sok a gyorshajtó

– A falunkba behajtó gyors­hajtókról van szó. A tábla senkit sem állít meg, nem attól fognak lassabban hajtani. Tényleg nagyon remélem, hogy egyszer megvalósul a Nagykarácsony–Előszállás közút felújítása, és akkor mi is tudunk építeni „fekvőrendőröket”.

Az önkéntes közösségi munkából nem enged

– Ezt a születésemmel egy időben örököltem. A szüleim is ilyenek voltak, hogy ha a faluban vagy az utcában kellett valamit csinálni, akár csak a szomszédnak kellett segíteni, mentek és tették a dolgukat. Azért, mert ha többen csináljuk, akkor egy főre kevesebb jut, és hamarabb is végzünk vele. Én ma is szeretek közösségben dolgozni, és ennek a magját szeretném elhinteni korosztály nélkül másokban is. Azt kell mondjam, hogy ma már az emberek többsége szinte elszeparálja magát a többiektől. Egy jó kis társadalmi munka viszont jól össze tudja őket hozni, hiszen jókat beszélgetnek, információkat cserélnek, és néha tudtukon kívül is segítenek egymáson. Előszálláson egy ilyen alakalommal nyilván megjön a régi mag, s mellé folyamatosan újak is csatlakoznak. A fiatalok is megérzik, hogy tényleg jó közösségben dolgozni. És ha nem így lenne, akkor egyedül élnénk itt a földön, de a Jóisten szerencsére nem ilyennek teremtett bennünket!