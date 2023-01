Hazánk kormánya a magyar családok részére indította el a tűzifaprogramot. A kezdeményezés létrehozásával kapcsolatban azt írták – ahogy már lapunk hasábjain is olvashatták Molnár Emese tollából –, az orosz–ukrán háború és a brüsszeli elhibázott szankciók miatt energiaválság alakult ki Európában, a programmal pedig biztosítani és kiszolgálni kívánják a tűzifával még nem rendelkező lakossági igények energiaszükségletét az idei télre.

Nem szociális szempontból indították el, hanem az energia-veszélyhelyzet megoldása érdekben. A tűzifaprogram keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt, hengeres tűzifát egységesen maximalizált áron lehet megvenni: a kemény lombos 30 ezer forintba, a lágy lombos és a fenyő 19-19 ezer forintba kerül erdei köbméterenként.

A megvásárolható mennyiséget pedig háztartásonként legfeljebb tíz erdei köbméterben határozták meg. A VADEX Mezőföldi Zrt. négy telephelyen biztosítja az átvételi lehetőséget: Székesfehérváron, Soponyán, Balinkán, valamint a VADEX Zrt. Mezőfalvai Fafeldolgozó Üzemnél. Ez utóbbi van Dunaújváros térségéhez a legközelebb, amely Baracs külterületén fekszik: Mezőfalvára érve az első körforgóban Daruszentmiklós felé kell menni. A program kezdete óta eltelt időszak tapasztalatairól kérdeztük meg Majoros Gábort, a VADEX Mezőföldi Zrt. vezérigazgatóját.

– Az önök gazdálkodási területét hogyan érintette a kormányrendelet?

– A VADEX Mezőföldi Zrt.-nek a fakitermelés tervezése, valamint a fenntartható módon történő végrehajtása során a legfőbb célkitűzése és feladata a társasághoz tartozó települések lakosságának téli tüzelővel történő ellátása lett. Természetesen a fakitermelésekkel párhuzamosan folynak erdőtelepítési tevékenységek is, így az erdővel, fával borított terület nem csökken.

– Milyen lépéseket kellett a napi gyakorlatban megtenniük, hogy kiszolgálják az igényeket?

– A tűzifaprogram kihirdetését követően a társaság növelte fakitermelői kapacitását, és felvette a kapcsolatot a faanyag szállítására alkalmas járművekkel rendelkező vállalkozókkal. A fakitermeléseket a társaság továbbra is az erdészeti hatóság felügyelete alatt végzi, az erdőtervi előírásoknak megfelelően. A jelentős számban beérkező vásárlói igények kielégítése érdekében a társaság saját előállítású készletei mellett más erdőgazdaságok által megtermelt tűzifa-alapanyagot is rendelkezésre bocsát. A lakossági igények kiszolgálása érdekében a VADEX négy befizetőhelyet és nyolc kiszolgálási helyszínt létesített, a vásárlói megkeresések kezelésére diszpécserszolgálatot állított fel, amely telefonon, e-mailen és személyesen is elérhető. Fentieken túl a befizetési helyszínein és a weboldalain teljes körű tájékoztatást nyújt a programmal kapcsolatban.

– Mik a VADEX Mezőföldi Zrt. tapasztalatai eddig a programmal kapcsolatban? Milyen volt az érdeklődés a tűzifaprogram iránt?

– A lakossági érdeklődés a kezdetektől fogva élénk, jelenleg is folyamatosan érkeznek a telefonos, az e-mailes és a személyes előjegyzések. Fontos megjegyezni, hogy aki a tűzifaprogram keretében igényli a fűtőanyagot, garantáltan hatósági áron fog hozzájutni a maximálisan megvásárolható 10 erdei köbméternyi mennyiséghez.

– A területen milyen mértékű, illetve a megelőző időszakhoz képes növekedett-e az illegális fakitermelés?

– A társaság vagyonkezelésében álló területein szerencsés módon nem növekedett meg az illegális fakitermelés, amelyet a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás keretében végzett közös járőrözés, terület-ellenőrzés is szavatol.