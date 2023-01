Mint azt már megírtuk, a DVG Zrt. a közösségi oldalán adta hírül, hogy hétfőn a nagyközönség számára is megnyitja kapuit az ünnepi "szünet" után a Fabó Éva Sportuszoda. A cég azt közölte, hogy az uszodában a garanciális javítások a tervezettnél ütemezettebben haladtak, ezért lehetőség adódott az újra nyitásra, a még hátralévő javítási munkálatok az uszoda üzemeltetését nem befolyásolják. Ekkor azonban még nem esett szó arról, hogy lesz-e biztos anyagi forrás a működtetésre. Mára ez is világossá vált, ugyanis dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő a közösségi oldalán pénteken délután jelentette be, hogy "a dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda 80 millió forint fenntartási támogatást kap 2023 első negyedévére".