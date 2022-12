Nem helyes az önbíráskodás, erre intenek is minket minden fronton. De azért magunk között szólva, igenis van olyan cselekedet, ami miatt a tettes megérdemli, hogy jól helyben hagyjuk. Nem azért, hogy így vezessük le a hirtelen gerjedt haragunkat, hanem hogy okuljon belőle az illető. A rendőrök egy órán belül elfogták azt a 29 éves férfit, aki hétfőn este több parkoló autót is megrongált (kárt tett az ajtókban, letörte a visszapillantókat). Előtte betöltött, meg tolt is valamit, ettől aztán olyan erős volt, hogy nem számított az ellene érvényben lévő elfogatóparancs sem. Szerintem szerencséje is volt, hogy az autók tulajdonosaival nem találkozott ott és akkor...