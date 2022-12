Hagyomány, hogy advent idején ünnepváró hangversennyel jelentkezik a Móricz iskola. Az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt sajnos e koncertek is elmaradtak, így hatalmas várakozás előzte meg a csütörtök esti komolyzenei eseményt. Az intézmény nevében Horváthné Ottinger Hajnalka igazgatónő üdvözölte a Krisztus Király főtemplomot megtöltő közönséget, és külön köszönetet mondott Baltási Nándor plébánosnak, hogy helyet biztosított a hangversenynek.

A fanfárok után a 3. osztályosok adták elő az Én mennyei angyal vagyok című karácsonyi dalt, majd a 2. évfolyam tanulói a Három királyok című népszerű énekkel léptek a közönség elé. A Dolce kamarakórus Popatyenko Hóhullás című kórusművével örvendeztette meg a hallgatóságot, az 5. évfolyamosok pedig egy spanyol karácsonyi dallal léptek fel. A folytatásban a 7. évfolyam diákjai Bárdos Lajos két kórusművét - A szép Szűz Mária, Az angyal éneke - adták elő. Szabó Eszter, a Móricz tavaly elballagott tanulója pedig Henry John Gauntlett: Once in Royal Davids City című szerzeményét énekelte el. A fináléban előbb a végzős osztályok egy XVI. századi karácsonyi dallal tették emlékezetessé az estét, majd a Móricz fiúkórusát hallhatta a nagyérdemű - ismét két Bárdos Lajos remekművet szólaltattak meg. Az iskola nagy kórusa pedig Karai József Vasi betlehemes című karácsonyi dalával varázsolt igazi ünnepváró hangulatot a főtemplomba. A Móricz kórusait, fellépőit zongorán Kolisnychenko Inna kísérte ezen az estén. A hagyományoknak megfelelően az idei adventi koncert is közös énekléssel zárult.