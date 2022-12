A kilenc helyszínen zajló, több mint 500 millió forint kormányzati forrásból megvalósuló vendégmóló-felújítási munkálatok Dinnyés, Agárd, Gárdony, Velence és Sukoró vendégmólóit érintették összesen másfél kilométer hosszúságban. Ezeknek a fejlesztésnek az ünnepélyes átadására került sor december 14-én délelőtt - írja társoldalunk a feol.hu.

A fejlesztés kiindulópontja a Velencei-tó teljes partvédelmi rendszerének 14 milliárd forintból történő megújulása volt. Abból a projektből azonban kimaradtak bizonyos elemek, mint például a kikötők hajózhatóvá tétele, vagy például az a jogos horgászigény, hogy visszaépítsék a vendégmólókat. Az utóbbiak megvalósulása történt meg az elmúlt hónapokban az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács konzorciumában.

Az ünnepségen Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa és Molnár Krisztián a VVVTFT és a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott beszédet.

Felszólalásukban kiemelték, hogy a vendégmóló-felújítási projekt során olyan innovatív fejlesztéseket sikerült megvalósítani, amelyek nagyban elősegítik a Velencei-tó infrastukturális minőségjavítását, és ezáltal még inkább vonzóbbá tehetik a környéket a turizmus szinte minden aspektusában. Rámutattak: hogy a mólókat úgy tervezték, hogy a Velencei-tó aktuális vízállása nem befolyásolja a csónakok használatát, mivel a vendégmólók a vízfelszínen úsznak – tehát követik a vízállást, így mindig egyenlő mélységbe kell lépni a csónakokhoz, ezzel növelve a biztonságos ki- beszállást. Kiemelték, hogy olyan 21. századi megoldás jött létre – Fa Nándor és munkatársai hathatós segítségével –, ami Európában és a világ bármelyik élő vízén példaértékű lehet.

Az ünnepi beszédeket követő szalagátvágást követően pedig újabb örömhírről számolt be Molnár Krisztián és Tessely Zoltán, sőt kézjegyükkel is ellátták az újabb beruházást, amelyet a RONEKO Kft. képviseletében Nemes Ferenc írt alá. A hajóállomások – agárdi hajókikötő, gárdonyi (Határárki) hajóállomás, velencei déli kanyari hajóállomás, pákozdi Szúnyog-szigeti hajóállomás, sukorói „0” szelvényű kikötő – felújítását célzó projekt célja a Velencei-tavi közforgalmú kikötők korszerűsítése, amelynek keretében a kikötők hajózásra alkalmassá tétele, valamint a közvilágítás korszerűsítése – legutóbb 1960-ban volt fejlesztve –, illetve korszerű elektromos töltők elhelyezése szerepel a magánember és a vállalkozók számára egyaránt. Emellett a lehetőségeknek megfelelően a vizesblokkok, valamint parkolók is létesülnek, így a tervek szerint minden adott lesz ahhoz, hogy a látogatók igényes, komfortos körülmények között éljenek a létesítmények lehetőségeivel. A kivitelezésre több mint 275 millió forint kormányzati támogatásból valósul meg.