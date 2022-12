Az önkormányzat hivatalos csatornáin közölte: 2021 márciusában egy hosszú lakossági felmérést követően új buszmenetrend lépett életbe a városban. Majd a lakossági vélemények alapján történt egy finomhangolás is. Az így kialakított menetrend évente 100 ezer kilométer pluszutat tartalmazott. Az idei évben azonban drasztikusan megemelkedtek az üzemanyagárak, a közösségi közlekedésre az önkormányzatnak már hónapok óta a 7–800 forintos literenkénti gázolajárat kell megfizetnie. Emiatt a városi buszközlekedés fenntartása a 2023-as esztendőben nagyjából 1300 millió forintos költség lenne, ennyivel kevesebb ugyanis az utasoktól befolyó bevétel, ezt pedig az önkormányzatnak kell kipótolnia. Ekkora összeg azonban biztosan nem áll rendelkezésre a városi költségvetésben, ezért néhány módosítástól eltekintve 2023. január elsejétől visszaáll a korábbi menetrend.

A még pár napig érvényben lévő menetrend bevezetéséről még 2021 februárjában tartott sajtótájékoztatót Szabó Zsolt alpolgármester, Tóth Kálmán önkormányzati képviselő. Akkor elmondták, céljuk az volt, hogy a városi tömegközlekedés tervezettebb és élhetőbb legyen. Illetve, hogy megállítsák és később megfordítsák a városi tömegközlekedésben részt vevők számának csökkenését. Az is kiderült, 2021-ben a város 450 millió forintot biztosított a városi autóbusz-közlekedésre. A fentiek alapján tehát a 2021-es és 2023-as „buszos költségvetés” között 850 millió forint különbözet van.

A város önkormányzata a múlt hétvégén jelentette be, hogy finanszírozási gondok miatt a jövő év első napjától a helyi járatos buszok esetében új menetrend lép életbe. Az indoklás szerint a mostani menetrend fenntartása a jelenlegi üzemanyagárak mellett mintegy 1300 millió forinttal terhelné meg a város 2023-as költségvetését. A közlekedők számára azonban nem lesz ismeretlen az új járatstruktúra, hiszen lényegében visszatér a 2021 márciusa előtt ismert menetrend, amely a még pár napig működőhöz képest éves szinten 100 ezer kilométerrel kevesebb utat tartalmaz Fotó: Laczkó Izabella

Tény, a jelenleg érvényben lévő menetrend is gyakran kapott hideget-meleget a városlakóktól, de érthetően, a minap bejelentett visszavágás is számos kritikát kapott. Továbbá az üzemanyag-ársapka kivezetése miatt, vélhetően egyre többen teszik/tennék le az autót, és választanák a városi tömegközlekedést. A január 1-től életbe lépő menetrend szerint tizennégy járat (2-es, 3-as, 5-ös, 8-as, 14-es, 18-as, 25-ös, 27-es, 28-as, 29-es, 33-as, 35-ös, 40-es, 44-es) működik majd.

A véleményezők között többen kifogásolták, hogy megszűnt az Újtelepről induló 10-es járat, amellyel elérhető volt a Tesco, valamint a Kandó Kálmán téren található Zone bevásárlóközpont is. Nem jár tovább 12-es sem, ezzel átszállás nélkül is elérhető volt a Béke városból a köztemető. Az utasok elbúcsúzhatnak a 13-as járattól is, ezzel szintén a Béke városból a Dózsa György út, az autóbusz-állomás és a Vasmű út érintésével lehetett eljutni a Tescóhoz. Megszűnt a 45-ös járat is.

Visszatér a sokak által csak „városnéző járatként” becézett 40-es, amely a Bagolyvárból indul és érinti a Kertvárost, Béke várost, a belváros, a Római városrészt is. Mindezek mellett számos járat útvonala is módosult, így az utasoknak érdemes alaposan átböngészni az új menetrendet. A díjszabás változatlan marad. A Béke tér és a Papírgyári út közötti részen pedig a helyközi járatokat is igénybe lehet venni a helyi bérletek felmutatásával. Összességében, az önkormányzat forráshiányra hivatkozva – számos hazai városhoz hasonlóan – jelentősen visszavágta a helyi buszközlekedést, ám mint a fent már említett közleményben fogalmaztak a város vezetői: „A mostani lépés arra is alkalom, hogy kiderüljön, melyik menetrend felel meg inkább a dunaújvárosiak igényeinek, így a későbbiekben – ha az üzemanyagárak ezt engedik – ez alapján lehet módosítani a rendszeren.”