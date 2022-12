Kohl Szabina 1997-ben végzett általános ápoló és asszisztensként, 1999-ben pedig felnőtt szakápoló végzettséget szerzett. Még ebben az évben kezdett dolgozni kórházunk szülészet-nőgyógyászati osztályán ápolóként, mely tevékenységét 2004-től az urológiai osztályon folytatta. Munka mellett 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán diplomás ápoló képesítést szerzett. 2012-től kórházunk szemészeti ambulanciájának munkatársa lett. 2014-ben a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskolában egészségügyi gyakorlatvezetői képesítést szerzett, majd itt óraadó tanárként is tanított munkája mellett. 2014 márciusától a belgyógyászati osztályon dolgozott, ahol a tanulók gyakorlati oktatását és a vizsgákra való felkészítését is végezte. 2016-ban felkérték a mozgásszervi rehabilitációs osztály osztályvezető főnővér-helyettesi feladatainak ellátására, mely munkakörben ez idáig tevékenykedett. A mindennapi munkája szerves részét képezte az osztályon gyakorlatot teljesítő ápoló hallgatók oktatása is. A COVID járvány idején is bizonyított, kivette részét az intézményi szintű teendők ellátásából – napi feladatai mellett segítette az ápolási igazgatóság munkáját az egészségügyi személyzet helyettesítésének szervezésében, valamint segédkezett a logisztikai feladatok, kórházi védőeszközök felhasználásának koordinálásában. Elhivatottsága, lendületessége, szakmai tudása, a szakdolgozókért való tenni akarása mindenki számára példaértékű.