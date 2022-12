Érdekes helyzeteket produkál az élet. A Dunaújvárosi Tűzoltóság lánglovagjait egy problémás esethez riasztották a minap, amit sikerült is megoldaniuk, és munka után még egy gyermeket is boldoggá tettek. Olivér ugyanis tágra nyílt szemmel figyelte a járdáról a hatalmas autókat és példaképeit, a tűzoltókat. Tóth Balázs dolga végeztével odament a kisfiúhoz, beszélgetett vele, megmutatta, hol volt a tűz. Olivér pedig elárulta: „Tűzoltó leszek én is, ha megnövök!”