Az amúgy is – sok iskolától eltérően –, családias hangulatú iskolában nem szokatlan az efféle közös ünneplés, hiszen a tantestülettől az iskolatitkáron keresztül, a takarítókig mindenki magáénak érzi a 2023-ban fennállásának hatvanadik évét ünneplő oktatási intézményt. A Szent Miklós napi családias ünneplés része volt az is, hogy a gyermekek műsorral kedveskedtek egymásnak és tanáraiknak. Az iskolai színkör fellép a december 18-iki városi karácsonyi ünnepségen is.

Fotók: Czeglédi Andrea

A kisváros különösen ragaszkodik ehhez a tanintézményhez, hiszen csaknem minden pusztaszabolcsi öreg és fiatal magáénak tekinti egykori alma materét. Ünnepnapokon pedig, olyan ez az iskola, mintha valami városi osztálytalálkozó lenne. Tele szeretettel, öregdiákos ragaszkodással.

Nem csoda tehát, ha a maguk baját ugyan ismerve és hordozva, a tanári kar és a technikai személyzet mégis szívvel-lélekkel a gyermekekért él, s ez a szeretet visszahat rájuk a diákok szeretetében. A közös ünneplés pedig évről-évre megerősíti az összetartozás szellemiségét. Jó látni ebben a ma oly feszült világban a csillogó szemű, diákokat és tanárokat, a békés és nyugodt oktatási intézményt, ahová szívesen járnak vissza egy-egy beszélgetésre, ünneplésre az egykori diákok, és ahol a pedagógus (ma már csak oktató) is figyelemmel kíséri volt diákjainak sorsát, és évek múlva is segít, ha arra szükség van.

2022. december 6-án igazi Mikulás ünnepség volt tehát, a Szabolcs Vezérben, szeretetben és tele várakozással készülve a Karácsony iskolai csodájára…