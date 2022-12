Petrás Gábort, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkárát ezúttal a Jó, Szívből Dunaújváros akciócsoport alapítójaként, koordinátoraként kérdeztük, egy, Dunaújváros lokálpatrióta, sportszerető közösségét érintő új kezdeményezésről, amelyhez egy jótékonysági sportbál megszervezésével szeretnének hozzájárulni. A jótékonysági karácsonyi sportbál megszervezését két, dunaújvárosi fiatalember, Szatmári Roland, az Ikon kávézó üzemeltetője és Szalontai Péter vállalták. Szatmári Roland lapunknak elmondta, az akció célja nem más, mint Dunaújváros ifjúságvédelmi központjának létrehozása, amelynek a Szent Pantaleon Kórház ad majd helyet, ahol a 15 és 25 év közötti fiatalokat „szolgáló” prevenciós központot alakítanak ki.

Ahhoz, hogy ezt a helyiséget a cél érdekében fel tudják újítani és be tudják rendezni, a Jó, Szívből Dunaújváros akciócsoporttal közösen egy karácsonyi jótékonysági sportbált szerveznek december 20-án a Labdarúgó Stadion különtermében. Ide a város legendás sportolóit várják, illetve a jelenlegi sport­egyesületek vezető tisztségviselőit és játékosait is. Ezen a jótékonysági eseményen a különböző sportolók felajánlott relikviáihoz, kedvenc tárgyaihoz lehet majd hozzájutni tombola megvásárlásával, majd a nyeremények kisorsolásával.

Ezenkívül Petrás Gábor felajánlásával a brazil labdarúgó-válogatott ikonikus játékosa, Neymar egy eredeti mezét fogják aukcióra bocsátani, amely mellett licitálni lehet majd a DKKA közelmúltban visszavonult játékosa, Bulath Anita mezére is. Az akció és aukció bevételét a fentebb említett cél megvalósítására fordítják majd.

A belépőjegyeket három kategóriába sorolják majd, amelyek közül az arany 30 ezer, az ezüst 20 ezer, amíg a bronz 10 ezer forint értékű támogatói jegy. Ezért egy tombolajegyet is kap a vendég.

A karácsonyi sportbál részleteiről a szervezők a kórház főigazgatójával közösen december 6-án, kedden nyújtanak bővebb tájékoztatást.

A jótékonysági akcióról, a sportbálról, az azon résztvevőkről és az akció eredményéről a duol.hu portálon és annak közösségi platformján is folyamatosan beszámolunk.