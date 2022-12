Petrás Gábor, az akciócsoport koordinátora elmondta a sajtótájékoztatón:

– A DLSZ ezt az akciócsoportot azért hozta létre, hogy nagyon fontos társadalmi, közösségi hiánypótlásra hívjuk fel a városunk figyelmét. Egy olyan összefogást szeretnénk a jövőben létrehozni, amely sok, nehéz helyzetben lévő intézményt és családot tud segíteni. Ez a most bemutatkozó csapat a támogatóinkkal karöltve képes egy-egy olyan tervet végrehajtani, amely a kitűzött céljainkat szolgálja. A tagjaink a következők: Szűcsné Nagy Zsuzsanna, Szűcs Vivien, Balogh Katalin, Neszvecsko Zorica, Dénes Nikolett, Szalavics Eszter, Hegedűs Ágnes, Tóth Imre, Ihász Martin és Balogh Tamás. A jövő évben több jótékonysági rendezvényt szeretnénk lebonyolítani a város érdekében, ahogy azt az elmúlt tizennégy évben is tettük. Közülük néhányat kiemelve, ilyenek voltak a Carissa-kupa-sorozat nyomán összegyűlt összegekből biztosított támogatások, a hajléktalanoknak nyújtott támogatás, vagy például a nyáron megvalósított ivóvízosztás is. Ehhez a munkánkhoz keressük a jövőbeli támogatóinkat.

– Ez az első közös akciónk, amelyet végre fogunk hajtani. Reméljük, hogy hagyományt tudunk belőle teremteni. Azért fordultunk az Útkeresés Segítő Szolgálathoz, mert öt rászoruló család karácsonyi ellátását biztosítjuk.

Az angyalkák segítségével sikerülhet

Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvetője beszélt az együttműködésükről:

– Örömmel vettük Petrás Gáborék megkeresését, hiszen a feladatunk a hátrányos helyzetű családok segítése. Nagyon sok ilyet gondozunk, több-kevesebb gyermekkel. A fölajánlott segítséggel öt család részesülhet egyedülálló karácsonyi meglepetésben. Ilyen a mi intézetünk életében még soha nem fordult elő.

– Az említett öt család minden gyermeke személyre szóló ajándékot kap – folytatta az intézményvezető. – A családsegítő kollégák, mint angyalkák földerítették, hogy kinek, mire lenne szüksége. Az egész családot érinti a szépen feldíszített karácsonyfa, a 24-én fölszolgálandó karácsonyi vacsora, ami az ünnephez illő komplett menüsort jelenti. Azt hiszem, hogy felejthetetlen lesz az ünnepük. Nagyon szépen köszönjük a segítséget!

Megtartjuk a hagyományunkat

Tóth Imre, a DLSZ elnökségének és a Társadalmi Felelősségvállalás Bizottságnak a tagja hozzátette:

– Már elhangzott, hogy a DLSZ sok éve szervez karitatív akciókat, amelyek értéke már körülbelül ötvenmillió forintra rúg. Büszkék vagyunk, hogy sokan álltak mellénk, és velük együtt segíthettünk. A jövőben is törekszünk erre. Karácsony tájékán minden évben kirukkolunk valamivel. Korábban az adventi focitornánk bevételét szántuk erre a célra. Idén ezt a megoldást választottuk, és örülök, hogy így döntöttünk, ahogy annak is, hogy a partnereink is örömmel álltak mellénk a mostani törekvésünkben is. Megbízható partnerek vagyunk, minden esetben bemutatjuk az adományok felhasználási módját és a célba érkezésüket. Nehéz szívvel gondolunk erre az öt családra. Évek óta ez az ünnep ­a nehézségekről, a meg nem vásárolt ajándékokról, el nem fogyasztott ünnepi étkezésekről szólt a számukra. Az idén mindezek ellenkezője fog velük történni – tette hozzá Tóth Imre. Kiegészítve azzal:

– A legnagyobb örömöm az, hogy ebben az ügyben bárkihez fordultunk segítségért, mindenki megtette, amit megtehetett. Nagyon nagy dolog, hogy ebben a mostani nehéz gazdasági és társadalmi helyzetben az emberek még mindig össze tudnak fogni. A fákat 22-én visszük ki, amiket a családok díszítenek föl, az ételek és az ajándékok pedig 24-én érkeznek hozzájuk. Én is nagyon várom az ünnepüket.

Az akciócsoport jövő évi terveiről

– Megpróbálunk fesztiválokat és különböző rendezvényeket a városunkba hozni, amikkel szeretnénk egy kicsit újra színesebbé tenni az emberek életét. Azokon az eseményeken szintén megjelenünk a jótékonysági akcióinkkal. Nyugodtan mondhatom, hogy oda fogunk figyelni a gyermeknapra, ahol ajándékokkal és jótékonysági akciókkal bukkanunk fel.

– A korábbi időszakban nem múlt el úgy egy év sem, hogy a DLSZ ne jelent volna meg egy jelentős karitatív teljesítménnyel. Sajnos a hagyományos Carissa-kupát objektív nehézségek miatt nem tudjuk megrendezni, ami a legnagyobb forrást generálta az említett akcióinkhoz. Ennek ellenére a támogatóink bizalmát élvezve a következő évben a támogatásainkkal ismét megjelenünk, és a színvonalát tovább fogjuk emelni. Ezúttal is fontosnak találom elmondani, hogy a mi szervezeteinkben társadalmi munkában tesszük a dolgunkat, és ez a jövőben is így lesz.

Az ebrendészeti telep támogatásáról Petrás Gábor mint a DLSZ főtitkára elmondta:

– Az akciócsoportunknak az állatmenhely támogatására vonatkozó vállalását még az év elején kezdtük teljesíteni. A költségeket a két nagy rendezvényünkön, a Bringatúrán és a futóversenyen összegyűlt jótékonysági regisztrációs díjból, 981 ezer forintból fedezzük. A város négy pontján elhelyezett adománygyűjtőben kapott összeget is arra a célra fordítjuk. Szűcs Zsuzsanna kolléganőmmel és társaival többször is felkerestük Létai Attilát, a telep vezetőjét, akivel egyeztettük az elképzeléseinket. További jó hírem is van, hiszen a menhelyen egy kerítéssel körbevett játszóteret fogunk kialakítani. A terveink megvalósítását a Murár drótfonó Kft. is támogatja, hiszen a szükséges kerítésanyagot jelentős kedvezménnyel bocsátja a rendelkezésünkre. A szükséges összeg felét átutaltuk a számára, és remélem, hogy január végére elkészül az a kis létesítmény.