Dunaújváros - 2021-ben már bepróbálkozott a helyi városvezetés, akkor a novemberi rendes közgyűlésen a képviselők többsége megszavazta, hogy emelkedjen az építményadó a városban. Arra hivatkoztak, hogy a veszélyhelyzet alatt hozott kormányzati döntések miatt kieső adóbevételt így kívánják kompenzálni. Előzetes számítást is végeztek, e szerint az adóemeléssel több mint 300 millió forint pluszbevételt teremtettek volna az önkormányzatnak, és pontosan ugyanennyi kiadást a helyi adónemet fizetni köteleseknek. A kormány azonban idő közben lépett, és a következőről döntött. „A 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke”.

A helyi városvezetés nem adta fel, már idén októberben újra a közgyűlés elé citálták a kérdést. A képviselők többsége ezúttal is igennel szavazott az emelésre. Azaz megalkották az építményadóról szóló hatályos önkormányzati rendeletet: az önkormányzat a város illetékességi területén határozatlan időre építményadót vezet be. A rendeletben meghatározták a különböző építményekre kivetendő adó mértékét. Lakásra 1200 Ft/m2/év, üdülőre 450 Ft/m2/év, garázsra, gépjárműtárolóra, valamint a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtárolóra legfeljebb 200 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 450 Ft/m2/év; a 200 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 600 Ft/m2/év a fizetendő összeg. A rendelet meghatározza azt is, hogy ki mentesül az adófizetés terhe alól. Ennek értelmében mentesül az adó alól: a magánszemély tulajdonos lakása és az ahhoz tartozó kiegészítő helyiség; a magánszemély tulajdonában lévő, 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó melléképület, melléképületrész; a többlakásos lakóépületben – az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként fel nem tüntetett – az osztatlan közös tulajdonban lévő, valamint a társasház, lakásszövetkezet tulajdonában álló, közös használatú helyiségek, területek, valamint a gépjárműtároló, garázs, amelyben annak súlyos mozgáskorlátozott magánszemély tulajdonosa a gépjárművét tárolja.

Az építményadóról szóló rendelet nyilvánosan elérhető közgyűlési dokumentumai szerint az önkormányzat jelentősebb többletbevételre számít több ingatlantípus esetében is. A garázsok tekintetében 27,3 millió, az irodai tevékenység céljára szolgáló épületek, műtermek estében 24, 8 millió, kereskedelmi egységek, szállásépületek esetében 51,4 millió, az egyéb, nem lakás céljára szolgáló épületek esetében 208 millió forint pluszpénzt vár a városvezetés. A teljes remélt összeg több mint 300 millió forint.