Kulcs - Idén a szokásosnál is több jótékony kezdeményezés járult hozzá ahhoz, hogy gyereknevetés töltse be a települést karácsonykor. Elsőként a Segíteni jó Kulcs elnevezésű csapat ötletgazdája és koordinátora, Markovicsné Gizust kérdeztük az év végi akciójukról.

– Idén nemcsak tartós élelmiszert gyűjtünk, hanem friss dolgokat is viszünk a látómezőnkbe került, segítségre szoruló kulcsiaknak. Természetesen most sem marad el a betlehemes akciónk, ami arról szól, hogy a rászoruló gyermekek kívánságait összegyűjtöttük, és a segíteni vágyók kiválaszthattak egyet, amivel hozzájárul a gyermekek boldogabb karácsonyához. Idén közel 60 apróság kért tőlünk ajándékot, de még ennél is több jótékony felajánlás érkezett.

A Segíteni jó csapat több nagyszabású akciót is szervezett Fotó: MG

– A falukarácsonyon is aktívan részt vettünk. Süteményt, teát és forralt bort árultunk és ebédre invitáltuk a kulcsiakat, töltött káposztát főztünk (mintegy 650 gombócot), az ezért befolyt bevételt is jótékony céljaink megvalósítására használtuk, a rászorulókat támogattuk. Az alapanyag Mátéfi Eszter és dr. Grum Mamo jóvoltából állt a rendelkezésünkre, a karácsonyi étel pedig mintegy 20 fős, segítő szándékú, szorgos önkéntes keze munkáját dicséri. Az idei karácsony során eddig 76 címre jutott a karácsonyi ételekből, 22 család kaphatott gazdag élelmiszercsomagot és számos családnak szépítettük meg az ünnepét úgy, hogy megosztottuk velük az ünnepi asztalunk tartalmát – számolt be a Segíteni jó csoport akcióiról Markovicsné Gizus.

A vöröskereszt a legrégebbi magyar jótékonysági szervezet, és a több mint félszáz tagot számláló helyi alapszervezetnek is több évtizedes tapasztalata van a jótékonykodásban.

– Már évek óta az Élelmiszerbankkal közös akciónkban gyűjtünk élelmiszert az ünnepi időszak előtt aktivistáink segítségével a nagyáruházakban. Ennek köszönhetően húsz rászorulónak adhattunk át ebből karácsony előtt élelmiszercsomagot, majd szilveszterkor további öt családot tudtunk ebből támogatni – mondta el Kaiserné Gödöny Erzsébet, a szervezet helyi vezetője.

Wégner-Cseke Edinát eddig szinte csak a forró latin ritmusokkal kapcsolatban ismerhettük. Azonban a sambatanár és tanítványai ezúttal összesen több mint tízkilónyi szaloncukrot gyűjtöttek össze, amit a védőnők segítségével juttattak el a rászoruló gyerekekhez.

A Kulcsi Szociális Intézmény a rászorulók számára külön szociális kamrát, úgynevezett kríziskamrát alakított ki, ahova folyamatosan várják az élelmiszer-adományokat. Az intézmény ellátottjai részére tartós élelmiszerekből álló csomagokat állítottak össze a Jövő Kulcsa Egyesület tagjai. A tíz családnak készült adománycsomagot az egyesület elnöke, Fejes Beáta adta át az intézményvezetőnek. Ugyancsak a település családjainak boldogabb karácsonyát kívánta támogatni a Felelős Szülők Csoportja is, tagjainak nevében Jobb Gyula és Rizmayer János vitt adományt az intézménynek.