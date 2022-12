Schmidt Attila, a borrend nagymestere köszöntőjében elmondta, szakítsanak ezúttal azzal a hagyománnyal, hogy ő értékeli az évet, és arra kérte fel a nagytanács tagjait, egyenként összegezzék a 2022-es esztendőt és saját maguk teljesítményét. Azt azért megemlítette, hogy hatvanhét tagot számolnak, két ki- – az egyik halálozás miatt – és tizenegy belépést jegyezhettek fel. A hatvanhét tag csúcs a Szent Orbán borrend életében, mivel korábban ez a szám a hatvanat még nem érte el. Többek között elhangzott az is, a borrend meghatározó az adonyi közéletben és a civil szervezetek között egyaránt. A borrend befogadó, a rendezvényeit magas színvonalon tartja meg, és a társborrendek meghívásainak is meg tudtak felelni.

Schmidt Attila ezzel kapcsolatban megjegyezte, tizenkét alkalommal hívták meg őket különböző borversenyek borbírálóinak, és minden meghívásnak eleget tettek. A meghívások száma azt is jelenti számukra, hogy egyre jobban ismerik és elismerik országos szinten a tevékenységüket.

- Ezzel kapcsolatos a borrend egyik kiemelt célja, hogy szeretnénk, ha minden nagytanácsi tagunk okleveles borbíráló lenne, mondta a nagymester. Persze voltak önkritikus hozzászólások is, néhányan úgy gondolták, több feladatot is vállalhattak volna magukra. A különböző borrendektől, azok eseményeire negyvenhét meghívás érkezett, és ebből csak húszra mentek el az adonyiak, ezért abban most megállapodtak, közös érdek, hogy ezen a jövőben változtassanak.

Schmidt Attila zárszóként kifejezte, jó szellemű, összetartó az adonyi borrend, és ilyen folytatásban reménykedik. Ezután a következő két feladatról beszéltek a megjelentek. Az első december 26-án lesz, nevezetesen a János-napi boráldás. Majd a Vince-napi vesszővágás került „terítékre”, de az már 2023 zenéje. A vesszővágást egy adonyi szőlőhegyi pinceszerrel kombinálják a szervezők január 21-én.